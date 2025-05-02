Рейтинг@Mail.ru
Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014643799.html
Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов
Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025
Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов
Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:18:00+03:00
2025-05-02T07:18:00+03:00
одесса
россия
украина
мария захарова
правый сектор
европейский суд по правам человека (еспч)
годовщина трагедии в одессе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454809_0:176:2206:1417_1920x0_80_0_0_a37bef2681edd3e944e5e110afd334e7.jpg
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Сверху "правосеки"* ("Правый сектор"* признан террористической организацией и запрещен в России - ред.) стреляли, снизу огонь. Дым идет. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались обо асфальт, там еще шевелились. К ним подбегали "правосеки" и добивали их", - сказал Немодруг. По его словам, сторонники "майдана" не только добивали спасавшихся от огня людей, но и мешали пожарным тушить горящий Дом профсоюзов. "Мы наблюдали, я лично наблюдал, как приехали пожарные машины, стали раскатывать шланги, а они подбегали и пробивали шланги. То есть они не давали тушить", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250502/odessa-2014642047.html
https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014640506.html
https://ria.ru/20250502/odessa-2014632211.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454809_169:0:2058:1417_1920x0_80_0_0_4df928d2c48476e73840fb7b3a889319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, россия, украина, мария захарова, правый сектор, европейский суд по правам человека (еспч), годовщина трагедии в одессе
Одесса, Россия, Украина, Мария Захарова, Правый сектор, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Годовщина трагедии в Одессе
Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов

Активист Немодруг: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов
06:18
"Сверху "правосеки"* ("Правый сектор"* признан террористической организацией и запрещен в России - ред.) стреляли, снизу огонь. Дым идет. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались обо асфальт, там еще шевелились. К ним подбегали "правосеки" и добивали их", - сказал Немодруг.
По его словам, сторонники "майдана" не только добивали спасавшихся от огня людей, но и мешали пожарным тушить горящий Дом профсоюзов.
"Мы наблюдали, я лично наблюдал, как приехали пожарные машины, стали раскатывать шланги, а они подбегали и пробивали шланги. То есть они не давали тушить", - добавил он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Мирошник оценил действия Запада после трагедии в Одессе
05:37
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
* Запрещенная в России террористическая организация
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета
01:20
 
ОдессаРоссияУкраинаМария ЗахароваПравый секторЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Годовщина трагедии в Одессе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала