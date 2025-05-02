https://ria.ru/20250502/odessa-2014643799.html

Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов

Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025

Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов

Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:18:00+03:00

2025-05-02T07:18:00+03:00

2025-05-02T07:18:00+03:00

одесса

россия

украина

мария захарова

правый сектор

европейский суд по правам человека (еспч)

годовщина трагедии в одессе

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Сверху "правосеки"* ("Правый сектор"* признан террористической организацией и запрещен в России - ред.) стреляли, снизу огонь. Дым идет. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались обо асфальт, там еще шевелились. К ним подбегали "правосеки" и добивали их", - сказал Немодруг. По его словам, сторонники "майдана" не только добивали спасавшихся от огня людей, но и мешали пожарным тушить горящий Дом профсоюзов. "Мы наблюдали, я лично наблюдал, как приехали пожарные машины, стали раскатывать шланги, а они подбегали и пробивали шланги. То есть они не давали тушить", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250502/odessa-2014642047.html

https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014640506.html

https://ria.ru/20250502/odessa-2014632211.html

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одесса, россия, украина, мария захарова, правый сектор, европейский суд по правам человека (еспч), годовщина трагедии в одессе