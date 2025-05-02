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Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025
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06:18 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014642047.html
Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов
Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025
Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов
Милиция во время трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году бездействовала, рассказал РИА Новости очевидец Игорь Немодруг. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T06:18:00+03:00
2025-05-02T06:18:00+03:00
одесса
украина
харьков
мария захарова
европейский суд по правам человека (еспч)
годовщина трагедии в одессе
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Милиция во время трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году бездействовала, рассказал РИА Новости очевидец Игорь Немодруг. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "В какой-то момент кто-то из нашей толпы крикнул, чтобы выпустили женщин. Пожарные подставили алюминиевую лестницу, женщины спустились, а потом мужчины стали спускаться. Нас так сбили в кучу, окружили. Причем милиция стояла, они со щитами такой коридор сделали метра 2-2,5 шириной. Нас по этому коридору ведут, стоят менты, глаза прячут, не мешают им. Нас избивали, серьезно избивали. То есть битами со всего размаха", - сказал Немодруг. По его словам, милиция бездействовала и при первом столкновении на Греческой площади, где сторонники "евромайдана" разбирали мостовую на камни и бросали их в активистов "антимайдана". "Потом эти националисты пришли на Куликово поле. Они вообще стянулись в Одессу под видом болельщиков. И решили провести националистический марш. А наши преградили им дорогу, сказали, что мы фашизм не пропустим в Одессу. И вот из-за этого там начались столкновения. Первая кровь пролилась на площади, первые выстрелы прозвучали на площади. Милиция бездействовала, можно так сказать. Это все там, на площади. Там на камни разбирали мостовую, кидали в наших сторонников", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014641232.html
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одесса, украина, харьков, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), годовщина трагедии в одессе
Одесса, Украина, Харьков, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Годовщина трагедии в Одессе
Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов

Милиция во время трагедии в Доме профсоюзов в Одессе бездействовала

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Милиция во время трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году бездействовала, рассказал РИА Новости очевидец Игорь Немодруг.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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"В какой-то момент кто-то из нашей толпы крикнул, чтобы выпустили женщин. Пожарные подставили алюминиевую лестницу, женщины спустились, а потом мужчины стали спускаться. Нас так сбили в кучу, окружили. Причем милиция стояла, они со щитами такой коридор сделали метра 2-2,5 шириной. Нас по этому коридору ведут, стоят менты, глаза прячут, не мешают им. Нас избивали, серьезно избивали. То есть битами со всего размаха", - сказал Немодруг.
По его словам, милиция бездействовала и при первом столкновении на Греческой площади, где сторонники "евромайдана" разбирали мостовую на камни и бросали их в активистов "антимайдана".
"Потом эти националисты пришли на Куликово поле. Они вообще стянулись в Одессу под видом болельщиков. И решили провести националистический марш. А наши преградили им дорогу, сказали, что мы фашизм не пропустим в Одессу. И вот из-за этого там начались столкновения. Первая кровь пролилась на площади, первые выстрелы прозвучали на площади. Милиция бездействовала, можно так сказать. Это все там, на площади. Там на камни разбирали мостовую, кидали в наших сторонников", - добавил он.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
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Очевидец рассказал о разгоне активистов и поджоге Дома профсоюзов в Одессе
03:21
 
ОдессаУкраинаХарьковМария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Годовщина трагедии в Одессе
 
 
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