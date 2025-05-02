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Очевидец рассказал о разгоне активистов и поджоге Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
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03:21 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014636497.html
Очевидец рассказал о разгоне активистов и поджоге Дома профсоюзов в Одессе
Очевидец рассказал о разгоне активистов и поджоге Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
Очевидец рассказал о разгоне активистов и поджоге Дома профсоюзов в Одессе
Утверждения о том, что события в одесском Доме профсоюзов произошли стихийно, не соответствуют действительности: противников "евромайдана" разгоняли... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:21:00+03:00
2025-05-02T03:21:00+03:00
одесса
украина
россия
мария захарова
правый сектор
европейский суд по правам человека (еспч)
годовщина трагедии в одессе
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Утверждения о том, что события в одесском Доме профсоюзов произошли стихийно, не соответствуют действительности: противников "евромайдана" разгоняли организованно по решению тех, кто пришел к власти после госпереворота на Украине, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Говорят, как будто одесситы восстали против того, чтобы туда пришла Россия. Все это брехня. Они организованно вышли. Стихийная толпа не знает, где люк, который поднять, и можно перекрыть подачу воды. Они буквально в первые минут 20 уже перекрыли воду. Мы заблокированные оказались на этой лестнице между первым и вторым этажом", - сказал Немодруг. По его словам, участники "антимайдана" заранее знали о готовящейся силовой акции. "У "правосеков"* (сторонников запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"* - ред.) своя точка была, где они тусовались, это памятник дюку (герцогу де Ришелье, одному из основателей Одессы) возле Потемкинской лестницы, наверху. На тот момент уже вот эта хунта, которая захватила власть в Киеве, они на многие посты расставили своих людей. Губернатором был назначен ставленник (олигарха Игоря) Коломойского. Они приняли решение силовым методом снести этот лагерь. Мы уже знали, что будет", - добавил он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250502/odessa-2014634716.html
https://ria.ru/20250502/odessa-2014632211.html
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одесса, украина, россия, мария захарова, правый сектор, европейский суд по правам человека (еспч), годовщина трагедии в одессе
Одесса, Украина, Россия, Мария Захарова, Правый сектор, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Годовщина трагедии в Одессе
Очевидец рассказал о разгоне активистов и поджоге Дома профсоюзов в Одессе

Активистов "антимайдана" разгоняли по решению будущих властей Украины

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Утверждения о том, что события в одесском Доме профсоюзов произошли стихийно, не соответствуют действительности: противников "евромайдана" разгоняли организованно по решению тех, кто пришел к власти после госпереворота на Украине, рассказал РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Сенатор назвал трагедию в Одессе зеркалом киевской власти
02:37
"Говорят, как будто одесситы восстали против того, чтобы туда пришла Россия. Все это брехня. Они организованно вышли. Стихийная толпа не знает, где люк, который поднять, и можно перекрыть подачу воды. Они буквально в первые минут 20 уже перекрыли воду. Мы заблокированные оказались на этой лестнице между первым и вторым этажом", - сказал Немодруг.
По его словам, участники "антимайдана" заранее знали о готовящейся силовой акции. "У "правосеков"* (сторонников запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"* - ред.) своя точка была, где они тусовались, это памятник дюку (герцогу де Ришелье, одному из основателей Одессы) возле Потемкинской лестницы, наверху. На тот момент уже вот эта хунта, которая захватила власть в Киеве, они на многие посты расставили своих людей. Губернатором был назначен ставленник (олигарха Игоря) Коломойского. Они приняли решение силовым методом снести этот лагерь. Мы уже знали, что будет", - добавил он.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета
01:20
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
* Запрещенная в России террористическая организация
Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, заявили в подполье
Вчера, 18:47
 
ОдессаУкраинаРоссияМария ЗахароваПравый секторЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Годовщина трагедии в Одессе
 
 
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