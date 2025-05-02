https://ria.ru/20250502/odessa-2014634716.html

Сенатор назвал трагедию в Одессе зеркалом киевской власти

Сенатор назвал трагедию в Одессе зеркалом киевской власти - РИА Новости, 02.05.2025

Сенатор назвал трагедию в Одессе зеркалом киевской власти

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:37:00+03:00

2025-05-02T02:37:00+03:00

2025-05-02T02:37:00+03:00

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, преступлением без срока давности и зеркалом киевской власти. "Трагедия в Одессе - это преступление без срока давности и зеркало киевской власти, раскрывающее ее гнилую, обезумевшую от ненависти и коррумпированности суть, помешанной на зверствах, мучении и убийствах собственного народа", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, именно 2 мая в Одессе наиболее ярко проявилось "фашистское нутро хунты, которая показала всему миру истинное "лицо евродемократии". "Даже со своими согражданами они были не готовы разговаривать и искать компромиссы, отдавая предпочтение уничтожению неугодных. И "цивилизованный мир" закрыл на это глаза. Никакого международного осуждения "Одесской Хатыни" не последовало, равно как и наказания для реальных виновников. Запад, по сути, узаконил преступления украинской власти и националистов в Одессе в мае 2014 года", - сказал сенатор. По его словам, тогда в Доме профсоюзов убили не только людей, но и саму Одессу. "Ее историю, веселый нрав, остроумие, легкость. Убили веру в справедливость, в милосердие и в ту самую "демократию", за которую так усердно боролись украинцы, которой так сильно желали. На смену пришел тотальный страх, на котором последователи Третьего рейха начали строить империю русофобии под чутким руководством западных кураторов. Но я убежден, что если они что и построят, то лишь собственную тюрьму", - сказал сенатор и добавил, что все, кто причастен к трагедии, должны понести соизмеримое совершенному преступлению наказание. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250502/odessa-2014632211.html

https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html

https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

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одесса, украина, харьков, игорь кастюкевич