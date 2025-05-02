https://ria.ru/20250502/odessa-2014632211.html

Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета

Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета - РИА Новости, 02.05.2025

Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета

Жители Одессы ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования событий 2 мая 2014 года, когда радикалы заживо сожгли... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T01:20:00+03:00

2025-05-02T01:20:00+03:00

2025-05-02T01:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители Одессы ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования событий 2 мая 2014 года, когда радикалы заживо сожгли активистов "антимайдана", заявил РИА Новости экс-депутат одесского горсовета Василий Полищук. Полищук, на тот момент бывший депутатом, сам был очевидцем трагедии 2 мая, затем вел расследование тех событий. Его сын подвергся нападению со стороны неизвестных, что Полищук считает способом надавить на него. Вскоре после нападения Полищук с сыном были вынуждены уехать из страны. "Несмотря на то, что власти Украины и различные ведомства сразу после событий 2 мая заявили об их расследовании, создавали различные группы и комиссии, настоящего расследования проведено не было. Почему? Тут очевидно, все как в старой шутке - в ходе расследования главное не выйти на самих себя", - заявил Полищук. По его оценке, за нападением на активистов в Доме профсоюзов стояли высшие чины СБУ и МВД Украины, ведомствам которых и было поручено "расследовать" трагедию. "Ждать, что они будут "расследовать" сами себя - ну это смешно. Да им и расследовать ничего не надо, они и так прекрасно знают, кто это организовал и как это было", - считает Полищук. Настоящее расследование возможно только после ликвидации националистического режима и прихода новых сил, которые никак не будут связаны ни с организаторами, ни с исполнителями гибели людей в Доме профсоюзов, отметил он. "Конечно, одесситы этого очень ждут. В огне Дома профсоюзов погибли их знакомые, родственники, многие общественные деятели, хорошо известные в Одессе. Там погибли местные жители. А жгли их приезжие - футбольные фанаты из Днепропетровска и Харькова, радикалы с майдана и всей Украины. Это все хорошо известно. Так что при этой власти результата не будет, и одесситы это хорошо понимают", - сказал собеседник агентства. По оценке Полищука, поддерживающего контакты с земляками, пророссийские настроения в Одессе сильны. "Под нациками горит земля, достаточно вспомнить убийство известного нацика Демьяна Ганула. Многие другие известные нацики уехали из Одессы на Западную Украину, опасаясь прихода России - продают все награбленное и бегут", - рассказал Полищук. Он заверил, что после смены власти на Украине настоящее расследование событий 2 мая 2014 года состоится. "Когда мы вернемся, расследование будет, потому что все факты, вся фактура и свидетельства собраны", - сказал он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. Весной 2025 года в Одессе был ликвидирован местный радикал Демьян Ганул, которого СМИ называли одним из организаторов беспорядков 2014 года. Как сообщали украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года он проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.* Запрещенная в России террористическая организация

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https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

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