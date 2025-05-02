Рейтинг@Mail.ru
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/odessa-2014632211.html
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета - РИА Новости, 02.05.2025
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета
Жители Одессы ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования событий 2 мая 2014 года, когда радикалы заживо сожгли... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T01:20:00+03:00
2025-05-02T01:20:00+03:00
одесса
украина
россия
василий полищук
служба безопасности украины
европейский суд по правам человека (еспч)
правый сектор
годовщина трагедии в одессе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454909_0:2:2415:1360_1920x0_80_0_0_3db5f84233a48c0ea362ca9747d42730.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители Одессы ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования событий 2 мая 2014 года, когда радикалы заживо сожгли активистов "антимайдана", заявил РИА Новости экс-депутат одесского горсовета Василий Полищук. Полищук, на тот момент бывший депутатом, сам был очевидцем трагедии 2 мая, затем вел расследование тех событий. Его сын подвергся нападению со стороны неизвестных, что Полищук считает способом надавить на него. Вскоре после нападения Полищук с сыном были вынуждены уехать из страны. "Несмотря на то, что власти Украины и различные ведомства сразу после событий 2 мая заявили об их расследовании, создавали различные группы и комиссии, настоящего расследования проведено не было. Почему? Тут очевидно, все как в старой шутке - в ходе расследования главное не выйти на самих себя", - заявил Полищук. По его оценке, за нападением на активистов в Доме профсоюзов стояли высшие чины СБУ и МВД Украины, ведомствам которых и было поручено "расследовать" трагедию. "Ждать, что они будут "расследовать" сами себя - ну это смешно. Да им и расследовать ничего не надо, они и так прекрасно знают, кто это организовал и как это было", - считает Полищук. Настоящее расследование возможно только после ликвидации националистического режима и прихода новых сил, которые никак не будут связаны ни с организаторами, ни с исполнителями гибели людей в Доме профсоюзов, отметил он. "Конечно, одесситы этого очень ждут. В огне Дома профсоюзов погибли их знакомые, родственники, многие общественные деятели, хорошо известные в Одессе. Там погибли местные жители. А жгли их приезжие - футбольные фанаты из Днепропетровска и Харькова, радикалы с майдана и всей Украины. Это все хорошо известно. Так что при этой власти результата не будет, и одесситы это хорошо понимают", - сказал собеседник агентства. По оценке Полищука, поддерживающего контакты с земляками, пророссийские настроения в Одессе сильны. "Под нациками горит земля, достаточно вспомнить убийство известного нацика Демьяна Ганула. Многие другие известные нацики уехали из Одессы на Западную Украину, опасаясь прихода России - продают все награбленное и бегут", - рассказал Полищук. Он заверил, что после смены власти на Украине настоящее расследование событий 2 мая 2014 года состоится. "Когда мы вернемся, расследование будет, потому что все факты, вся фактура и свидетельства собраны", - сказал он. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. Весной 2025 года в Одессе был ликвидирован местный радикал Демьян Ганул, которого СМИ называли одним из организаторов беспорядков 2014 года. Как сообщали украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года он проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html
https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html
https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html
https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454909_234:0:2338:1578_1920x0_80_0_0_8debf0ec616657bb23731ffe1602508e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, россия, василий полищук, служба безопасности украины, европейский суд по правам человека (еспч), правый сектор, годовщина трагедии в одессе
Одесса, Украина, Россия, Василий Полищук, Служба безопасности Украины, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Правый сектор, Годовщина трагедии в Одессе
Одесситы ждут расследования трагедии 2 мая, заявил экс-депутат горсовета

Экс-депутат Полищук: одесситы ждут расследования трагедии 2 мая

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители Одессы ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования событий 2 мая 2014 года, когда радикалы заживо сожгли активистов "антимайдана", заявил РИА Новости экс-депутат одесского горсовета Василий Полищук.
Полищук, на тот момент бывший депутатом, сам был очевидцем трагедии 2 мая, затем вел расследование тех событий. Его сын подвергся нападению со стороны неизвестных, что Полищук считает способом надавить на него. Вскоре после нападения Полищук с сыном были вынуждены уехать из страны.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, заявили в подполье
Вчера, 18:47
"Несмотря на то, что власти Украины и различные ведомства сразу после событий 2 мая заявили об их расследовании, создавали различные группы и комиссии, настоящего расследования проведено не было. Почему? Тут очевидно, все как в старой шутке - в ходе расследования главное не выйти на самих себя", - заявил Полищук.
По его оценке, за нападением на активистов в Доме профсоюзов стояли высшие чины СБУ и МВД Украины, ведомствам которых и было поручено "расследовать" трагедию. "Ждать, что они будут "расследовать" сами себя - ну это смешно. Да им и расследовать ничего не надо, они и так прекрасно знают, кто это организовал и как это было", - считает Полищук.
Настоящее расследование возможно только после ликвидации националистического режима и прихода новых сил, которые никак не будут связаны ни с организаторами, ни с исполнителями гибели людей в Доме профсоюзов, отметил он.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Подполье назвало находящихся во власти виновников трагедии в Одессе
Вчера, 07:23
"Конечно, одесситы этого очень ждут. В огне Дома профсоюзов погибли их знакомые, родственники, многие общественные деятели, хорошо известные в Одессе. Там погибли местные жители. А жгли их приезжие - футбольные фанаты из Днепропетровска и Харькова, радикалы с майдана и всей Украины. Это все хорошо известно. Так что при этой власти результата не будет, и одесситы это хорошо понимают", - сказал собеседник агентства.
По оценке Полищука, поддерживающего контакты с земляками, пророссийские настроения в Одессе сильны. "Под нациками горит земля, достаточно вспомнить убийство известного нацика Демьяна Ганула. Многие другие известные нацики уехали из Одессы на Западную Украину, опасаясь прихода России - продают все награбленное и бегут", - рассказал Полищук.
Он заверил, что после смены власти на Украине настоящее расследование событий 2 мая 2014 года состоится. "Когда мы вернемся, расследование будет, потому что все факты, вся фактура и свидетельства собраны", - сказал он.
Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Расследованию трагедии в Одессе препятствовали журналисты
30 апреля, 08:31
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Весной 2025 года в Одессе был ликвидирован местный радикал Демьян Ганул, которого СМИ называли одним из организаторов беспорядков 2014 года. Как сообщали украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года он проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Очевидец рассказал, откуда по Дому профсоюзов в Одессе стреляли снайперы
30 апреля, 06:18
 
ОдессаУкраинаРоссияВасилий ПолищукСлужба безопасности УкраиныЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Правый секторГодовщина трагедии в Одессе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала