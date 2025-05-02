https://ria.ru/20250502/obstrel-2014663283.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.05.2025

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 снарядов различного типа, сообщило управление правительства республики по... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:34:00+03:00

2025-05-02T11:34:00+03:00

2025-05-02T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 снарядов различного типа, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Соответствующие данные содержатся таблице, опубликованной в Telegram-канале управления. По данным ведомства, все 26 обстрелов пришлись на горловское направление. Сообщается о повреждении пяти объектов гражданской инфраструктуры, жилого домостроения и городского автобуса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, происшествия