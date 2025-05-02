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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/obstrel-2014663283.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.05.2025
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 снарядов различного типа, сообщило управление правительства республики по... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:34:00+03:00
2025-05-02T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 снарядов различного типа, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Соответствующие данные содержатся таблице, опубликованной в Telegram-канале управления. По данным ведомства, все 26 обстрелов пришлись на горловское направление. Сообщается о повреждении пяти объектов гражданской инфраструктуры, жилого домостроения и городского автобуса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, донецкая народная республика, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ за минувшие сутки 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 56 снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 снарядов различного типа, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Соответствующие данные содержатся таблице, опубликованной в Telegram-канале управления. По данным ведомства, все 26 обстрелов пришлись на горловское направление. Сообщается о повреждении пяти объектов гражданской инфраструктуры, жилого домостроения и городского автобуса.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествия
 
 
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