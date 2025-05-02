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Украинские войска 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.05.2025
Украинские войска 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 26 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T00:15:00+03:00
2025-05-02T00:15:00+03:00
2025-05-02T00:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска 26 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать шесть вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 56 боеприпасов, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще десяти гражданских лиц. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов