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В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом - РИА Новости, 02.05.2025
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15:15 02.05.2025 (обновлено: 15:17 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/nozh-2014684124.html
В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом
В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом - РИА Новости, 02.05.2025
В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут, сообщило... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:15:00+03:00
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут, сообщило региональное СУ СК РФ. По данным следствия, 1 мая в ночное время в Малгобекскую горбольницу был доставлен 15-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки. "Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия несовершеннолетнему (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. "Кроме того, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе лица, причастного к совершению преступления", - отметили в СУ СК. Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку. "В ходе проверки прокуратурой будут выяснены все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие. Кроме того, будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних", - добавили в ведомстве. Одновременно с этим прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом

СК РФ: пятнадцатилетнего подростка ранили ножом в Ингушетии, подозреваемого ищут

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут, сообщило региональное СУ СК РФ.
По данным следствия, 1 мая в ночное время в Малгобекскую горбольницу был доставлен 15-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки.
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"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия несовершеннолетнему (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего.
"Кроме того, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе лица, причастного к совершению преступления", - отметили в СУ СК.
Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку. "В ходе проверки прокуратурой будут выяснены все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие. Кроме того, будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
Одновременно с этим прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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