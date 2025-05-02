https://ria.ru/20250502/nozh-2014684124.html

В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом

В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом - РИА Новости, 02.05.2025

В Ингушетии пятнадцатилетнего подростка ранили ножом

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут, сообщило... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T15:15:00+03:00

2025-05-02T15:15:00+03:00

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, нанесенного неизвестным 15-летнему подростку, нападавшего ищут, сообщило региональное СУ СК РФ. По данным следствия, 1 мая в ночное время в Малгобекскую горбольницу был доставлен 15-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки. "Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия несовершеннолетнему (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. "Кроме того, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе лица, причастного к совершению преступления", - отметили в СУ СК. Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку. "В ходе проверки прокуратурой будут выяснены все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие. Кроме того, будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних", - добавили в ведомстве. Одновременно с этим прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20250429/peterburg-2014090926.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия