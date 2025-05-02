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Нетаньяху заявил об ударах ЦАХАЛ по Дамаску
Нетаньяху заявил об ударах ЦАХАЛ по Дамаску - РИА Новости, 02.05.2025
Нетаньяху заявил об ударах ЦАХАЛ по Дамаску
Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии, заявил израильский премьер-министр... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:24:00+03:00
2025-05-02T04:24:00+03:00
2025-05-02T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его совместное с заявление с министром обороны Исраэлем Кацем цитирует издание Ynet."Сегодня (в четверг) вечером Израиль нанес удар рядом с президентским дворцом в Дамаске. Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины", — сказал он.Ранее Кац грозил новым властям в Дамаске жесткими действиями, если нападения на сирийских друзов не прекратятся.В ночь на среду в сирийском городе Сахнае вблизи Дамаска, где преимущественно проживает друзское население, вспыхнули столкновения между вооруженными отрядами и бойцами друзской самообороны. МВД Сирии позднее сообщало о взятии ситуации под контроль.Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля не раз заявляло о приверженности защите сирийских друзов.
https://ria.ru/20250430/damask-2014386687.html
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, биньямин нетаньяху
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил об ударах ЦАХАЛ по Дамаску
Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске