https://ria.ru/20250502/nakazanie-2014642218.html

Сенатор заявила о неминуемости наказания участников поджога Дома профсоюзов

Сенатор заявила о неминуемости наказания участников поджога Дома профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025

Сенатор заявила о неминуемости наказания участников поджога Дома профсоюзов

Наказание причастных к страшному преступлению - поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - обязательно произойдет после завершения спецоперации, заявила РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:21:00+03:00

2025-05-02T06:21:00+03:00

2025-05-02T06:21:00+03:00

одесса

украина

севастополь

екатерина алтабаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Наказание причастных к страшному преступлению - поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - обязательно произойдет после завершения спецоперации, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Мы идем к победному завершению спецоперации и только тогда сможем наказать преступников, которые в 2014 году в Одессе совершили страшное преступление. Думаю, что те одесситы, которые были русскими, украинцами, но точно не были нацистами – они помогут расследовать это дело. И все, кто причастен к этому и дожил до этого времени, должны быть наказаны, и я думаю, что это будет", - сказала сенатор. Расследованию подлежат и новые массовые преступления, совершенные с ведома или самим киевским режимом с 2014 года, добавила она. "Террористический режим Украины совершает все больше и больше преступлений, это совершенно очевидно, об этом говорят факты, это видно всем людям доброй воли во всем мире. Террористам в данной ситуации кажется, что наказания не будет или оно будет неизвестно когда, и они стремятся от этой мысли даже закрыться, они совершают все больше и больше преступлений. Они совершались на протяжении всего времени после того, как незаконная власть была установлена в Киеве, с 2014 года. Терроризм должен быть наказан", - добавила Алтабаева. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html

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одесса, украина, севастополь, екатерина алтабаева