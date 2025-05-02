Более 70 проектов украсят Москву в рамках фестиваля "Сады и цветы"
Более 70 ландшафтных проектов украсят Москву в рамках фестиваля "Сады и цветы"
© Фото : пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"Фестиваль "Сады и цветы" в Москве
Фестиваль "Сады и цветы" в Москве
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 70 ландшафтных проектов украсят Москву в рамках фестиваля "Сады и цветы", площадки будут постепенно открывать до конца июня, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
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"Ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" на весь теплый сезон преобразит улицы, бульвары и набережные столицы. Более 70 площадок украсят выставочные сады и цветущие аллеи, многоуровневые зеленые ансамбли, арт-объекты с кипарисами, лавандой, розами и полевыми растениями. Их будут открывать постепенно вплоть до конца июня", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в июне на Манежной площади развернется флагманская площадка фестиваля, стилизованная под ботанический сад. Здесь можно будет расслабиться в зонах отдыха среди тропических растений, приятно провести время с семьей и друзьями возле пруда с живыми карпами, сделать красивые фотографии у водопада и посмотреть выступления творческих коллективов.
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"Ведущие российские ландшафтные дизайнеры представят как лучшие композиции прошлых лет, так и новые проекты. Одна из ключевых тем этого сезона - 80-летие Победы. К примеру, на Арбате создадут аллею памяти в честь героев Великой Отечественной войны. На встроенных экранах каждый сможет прочитать строчки из писем фронтовиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что другие композиции, посвященные юбилейной дате, расположатся на Новом Арбате, лестнице Российской государственной библиотеки, площади Дорогомиловская Застава. Центральные пешеходные улицы превратятся в яркий прогулочный маршрут. Например, в июне в Камергерском переулке появится настоящие лимонные деревья, на Кузнецком Мосту - многоуровневое ландшафтное решение с водоемом и липами с кронами необычной формы. Полюбоваться ярким декором с цветочными акцентами можно будет и на набережных столицы.
"Пространство возле памятника Александру Пушкину преобразили розарий и южные кипарисы высотой до 10 метров, напоминающие о поездках великого поэта на Северный Кавказ. А входную группу Московского зоопарка снова украсили вертикальной зеленой композицией, которая стала одним из самых популярных проектов прошлого года", - добавили в пресс-службе.