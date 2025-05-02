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Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве - РИА Новости, 02.05.2025
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Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве - РИА Новости, 02.05.2025
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве
Коммунальные службы Москвы распиливают и вывозят поваленные деревья, системы жизнеобеспечения города на фоне непогоды работают штатно, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2025
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы распиливают и вывозят поваленные деревья, системы жизнеобеспечения города на фоне непогоды работают штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что порывы ветра до 15 метров в секунду сохранятся в пятницу и в субботу. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада
Столичные коммунальные службы оперативно распиливают и вывозят поваленные в результате непогоды деревья, сообщили в комплексе городского хозяйства.
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происшествия, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Москва, Погода
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

Московские коммунальные службы распиливают и вывозят поваленные ветром деревья

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы распиливают и вывозят поваленные деревья, системы жизнеобеспечения города на фоне непогоды работают штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что порывы ветра до 15 метров в секунду сохранятся в пятницу и в субботу. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваПогода
 
 
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