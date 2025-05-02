https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве - РИА Новости, 02.05.2025

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

Коммунальные службы Москвы распиливают и вывозят поваленные деревья, системы жизнеобеспечения города на фоне непогоды работают штатно, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:22:00+03:00

2025-05-02T11:22:00+03:00

2025-05-02T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы распиливают и вывозят поваленные деревья, системы жизнеобеспечения города на фоне непогоды работают штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что порывы ветра до 15 метров в секунду сохранятся в пятницу и в субботу. Горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада Столичные коммунальные службы оперативно распиливают и вывозят поваленные в результате непогоды деревья, сообщили в комплексе городского хозяйства. 2025-05-02T11:22 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, погода