Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/moskva-2014644448.html
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды - РИА Новости, 02.05.2025
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды
Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:37:00+03:00
2025-05-02T07:37:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975716_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_e6229fc4c637cfb29ddaaf09d41498af.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250502/moskva-2014630914.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975716_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_17750c34af66c18dacbb925eabc17ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды

Дептранс предупредил о задержках наземного транспорта в Москве из-за погоды

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта.
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Тишковец рассказал о выпадении рекордного количества осадков 1 мая
00:29
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала