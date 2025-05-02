https://ria.ru/20250502/moskva-2014630914.html

Тишковец рассказал о выпадении рекордного количества осадков 1 мая

Тишковец рассказал о выпадении рекордного количества осадков 1 мая - РИА Новости, 02.05.2025

Тишковец рассказал о выпадении рекордного количества осадков 1 мая

Рекордное количество осадков выпало в Москве за метеорологические сутки 1 мая, оказался побит рекорд 1909 года, выпало больше 45% от месячной нормы, сообщил РИА РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T00:29:00+03:00

2025-05-02T00:29:00+03:00

2025-05-02T00:29:00+03:00

общество

москва

пушкино

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рекордное количество осадков выпало в Москве за метеорологические сутки 1 мая, оказался побит рекорд 1909 года, выпало больше 45% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первого мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 миллиметра, на Балчуге – 22 миллиметра, Тушино – 28 миллиметров, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков. За минувшую ночь в городе выпало еще 4 миллиметра. Таким образом, за метеорологические сутки в Москве выпало рекордное количество осадков за историю регулярных метеоизмерений. Пал прежний максимум 116-летней давности, 1909 год – 21 миллиметр", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье аномально много осадков за сегодня выпало на метеостанциях Пушкино - 27 миллиметров, Подмосковной – 26 миллиметров, в Долгопрудном – 25 миллиметров и других.

https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html

москва

пушкино

московская область (подмосковье)

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общество, москва, пушкино, евгений тишковец, московская область (подмосковье)