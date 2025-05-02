"Лаборатория Касперского" назвала популярные схемы обмана россиян
Сотрудник Kaspersky Кузнецов: мошенники чаще всего совершают телефонные обзвоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и "клонирование" банковских карт, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.
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"Если говорить про персональных пользователей, то это прежде всего, конечно, атаки мобильными вредоносными программами, телефонное мошенничество или совмещение этих схем", - сообщил он.
Кроме того, актуальна сегодня в России и схема по "клонированию" банковских карт и ее использование через технологию NFC: "Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции", - объяснил Кузнецов.
Что касается атак на бизнес, то наиболее распространены сейчас шифровальщики. "Причем злоумышленники не только шифруют и уничтожают данные, но и крадут их. Это примерно одни и те же тактики, которые просто преследуют разные цели", - добавил представитель компании.