https://ria.ru/20250502/moshenniki-2014670451.html

"Лаборатория Касперского" назвала популярные схемы обмана россиян

"Лаборатория Касперского" назвала популярные схемы обмана россиян - РИА Новости, 02.05.2025

"Лаборатория Касперского" назвала популярные схемы обмана россиян

Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:59:00+03:00

2025-05-02T12:59:00+03:00

2025-05-02T12:59:00+03:00

лаборатория касперского

россия

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами - наиболее популярные сейчас схемы у мошенников на российском рынке, все еще актуально и "клонирование" банковских карт, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Если говорить про персональных пользователей, то это прежде всего, конечно, атаки мобильными вредоносными программами, телефонное мошенничество или совмещение этих схем", - сообщил он. Кроме того, актуальна сегодня в России и схема по "клонированию" банковских карт и ее использование через технологию NFC: "Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции", - объяснил Кузнецов. Что касается атак на бизнес, то наиболее распространены сейчас шифровальщики. "Причем злоумышленники не только шифруют и уничтожают данные, но и крадут их. Это примерно одни и те же тактики, которые просто преследуют разные цели", - добавил представитель компании.

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лаборатория касперского, россия, общество