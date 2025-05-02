https://ria.ru/20250502/moshenniki-2014633740.html
В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram
В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram - РИА Новости, 02.05.2025
В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram
Мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:20:00+03:00
2025-05-02T02:20:00+03:00
2025-05-02T05:34:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
telegram
госдума рф
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники стали использовать схемы с виртуальными картами, которые они предлагают создать через Telegram – такой способ они рекламируют как "безопасное и удобное" решение для покупок за границей, подписок на зарубежные сервисы или обхода санкционных ограничений", — объяснил он. По словам Немкина, пользователям обещают быстрое оформление виртуальной карты без проверок, иногда - даже с бонусами или кэшбеком. "Для оформления обычно требуется "минимальная" информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников. После этого человеку выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе. На деле этих карт не существует вовсе", — отметил депутат. Немкин пояснил, что часто схема включает подмену интерфейса: пользователю дают доступ к фейковому сайту или приложению, где он видит "баланс" и "транзакции", но по факту деньги либо вообще не зачисляются, либо сразу уходят мошенникам. "Некоторые схемы построены на том, чтобы выманить реквизиты настоящих карт: под предлогом "пополнения" или "привязки" мошенники получают доступ к счету жертвы", - подчеркнул он. При этом, по словам парламентария, пользователь рискует не только деньгами, но и личными данными, так как переданные мошенникам паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты могут быть использованы для оформления кредитов, регистрации аккаунтов на нелегальных платформах или для дальнейших атак. "В случае передачи доступа к реальной банковской карте жертва может лишиться всех средств на счету", - отметил Немкин. Депутат также предупредил, что участие в таких схемах может повлечь и юридические последствия. "Если жертва, осознанно или нет, становится частью мошеннической цепочки - например, помогает распространять такие предложения или оформляет карты на других - ее действия могут квалифицироваться как соучастие в преступлении. Особенно это опасно для подростков и молодежи, которые не всегда осознают последствия и становятся "исполнителями" серых схем за небольшое вознаграждение", - напомнил он. Парламентарий посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать личные данные неизвестным лицам, особенно через Telegram и другие неофициальные каналы. "Любое предложение обойти банковские или государственные ограничения - это красный флаг. Для международных платежей нужно использовать только проверенные платежные сервисы с лицензией и поддержкой. А главное - сохранять критическое мышление: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман", - заключил он.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014229341.html
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013644095.html
https://ria.ru/20250423/gosduma-2012865519.html
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технологии, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Telegram, Госдума РФ
В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram
Депутат Немкин: мошенники предлагают создать зарубежные карты через Telegram
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Мошенники стали использовать схемы с виртуальными картами, которые они предлагают создать через Telegram
– такой способ они рекламируют как "безопасное и удобное" решение для покупок за границей, подписок на зарубежные сервисы или обхода санкционных ограничений", — объяснил он.
По словам Немкина, пользователям обещают быстрое оформление виртуальной карты без проверок, иногда - даже с бонусами или кэшбеком.
"Для оформления обычно требуется "минимальная" информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников. После этого человеку выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе. На деле этих карт не существует вовсе", — отметил депутат.
Немкин
пояснил, что часто схема включает подмену интерфейса: пользователю дают доступ к фейковому сайту или приложению, где он видит "баланс" и "транзакции", но по факту деньги либо вообще не зачисляются, либо сразу уходят мошенникам.
"Некоторые схемы построены на том, чтобы выманить реквизиты настоящих карт: под предлогом "пополнения" или "привязки" мошенники получают доступ к счету жертвы", - подчеркнул он.
При этом, по словам парламентария, пользователь рискует не только деньгами, но и личными данными, так как переданные мошенникам паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты могут быть использованы для оформления кредитов, регистрации аккаунтов на нелегальных платформах или для дальнейших атак.
"В случае передачи доступа к реальной банковской карте жертва может лишиться всех средств на счету", - отметил Немкин.
Депутат также предупредил, что участие в таких схемах может повлечь и юридические последствия. "Если жертва, осознанно или нет, становится частью мошеннической цепочки - например, помогает распространять такие предложения или оформляет карты на других - ее действия могут квалифицироваться как соучастие в преступлении. Особенно это опасно для подростков и молодежи, которые не всегда осознают последствия и становятся "исполнителями" серых схем за небольшое вознаграждение", - напомнил он.
Парламентарий посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать личные данные неизвестным лицам, особенно через Telegram и другие неофициальные каналы.
"Любое предложение обойти банковские или государственные ограничения - это красный флаг. Для международных платежей нужно использовать только проверенные платежные сервисы с лицензией и поддержкой. А главное - сохранять критическое мышление: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман", - заключил он.