https://ria.ru/20250502/moshenniki-2014633740.html

В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram

В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram - РИА Новости, 02.05.2025

В ГД предупредили о схеме мошенников с "зарубежными картами" через Telegram

Мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:20:00+03:00

2025-05-02T02:20:00+03:00

2025-05-02T05:34:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

telegram

госдума рф

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники стали использовать схемы с виртуальными картами, которые они предлагают создать через Telegram – такой способ они рекламируют как "безопасное и удобное" решение для покупок за границей, подписок на зарубежные сервисы или обхода санкционных ограничений", — объяснил он. По словам Немкина, пользователям обещают быстрое оформление виртуальной карты без проверок, иногда - даже с бонусами или кэшбеком. "Для оформления обычно требуется "минимальная" информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников. После этого человеку выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе. На деле этих карт не существует вовсе", — отметил депутат. Немкин пояснил, что часто схема включает подмену интерфейса: пользователю дают доступ к фейковому сайту или приложению, где он видит "баланс" и "транзакции", но по факту деньги либо вообще не зачисляются, либо сразу уходят мошенникам. "Некоторые схемы построены на том, чтобы выманить реквизиты настоящих карт: под предлогом "пополнения" или "привязки" мошенники получают доступ к счету жертвы", - подчеркнул он. При этом, по словам парламентария, пользователь рискует не только деньгами, но и личными данными, так как переданные мошенникам паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты могут быть использованы для оформления кредитов, регистрации аккаунтов на нелегальных платформах или для дальнейших атак. "В случае передачи доступа к реальной банковской карте жертва может лишиться всех средств на счету", - отметил Немкин. Депутат также предупредил, что участие в таких схемах может повлечь и юридические последствия. "Если жертва, осознанно или нет, становится частью мошеннической цепочки - например, помогает распространять такие предложения или оформляет карты на других - ее действия могут квалифицироваться как соучастие в преступлении. Особенно это опасно для подростков и молодежи, которые не всегда осознают последствия и становятся "исполнителями" серых схем за небольшое вознаграждение", - напомнил он. Парламентарий посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать личные данные неизвестным лицам, особенно через Telegram и другие неофициальные каналы. "Любое предложение обойти банковские или государственные ограничения - это красный флаг. Для международных платежей нужно использовать только проверенные платежные сервисы с лицензией и поддержкой. А главное - сохранять критическое мышление: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман", - заключил он.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014229341.html

https://ria.ru/20250427/gosduma-2013644095.html

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012865519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф