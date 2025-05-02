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"В кино его направил сам Сталин": тяжелая судьба Евгения Моргунова

"В кино его направил сам Сталин": тяжелая судьба Евгения Моргунова - РИА Новости, 02.05.2025

"В кино его направил сам Сталин": тяжелая судьба Евгения Моргунова

Этот выдающийся актер снялся более чем в сотне картин, включая такие известные, как "Покровские ворота", "Три толстяка", "Судьба человека", но популярным на... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:15:00+03:00

2025-05-02T08:15:00+03:00

2025-05-02T08:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Этот выдающийся актер снялся более чем в сотне картин, включая такие известные, как "Покровские ворота", "Три толстяка", "Судьба человека", но популярным на весь Советский Союз он стал, сыграв роль Бывалого в легендарной тройке режиссера Леонида Гайдая.Евгений Моргунов — человек очень сложной и в чем-то трагичной судьбы, он во многом так и остался заложником своей главной роли, собрав множество стереотипов и слухов о себе, наложивших отпечаток на всю его жизнь.Съел целиком пачку масла, а потом всю жизнь страдалЕвгений Моргунов родился в 1927 году в Москве. Воспитывался без отца, который рано покинул семью. Его мать работала на заводе, затем санитаром в роддоме. Денег в семье не хватало.Уже в 14 лет будущий артист пошёл работать на завод "Фрезер", где обтачивал болванки для артиллерийских снарядов. В войну и послевоенные годы семья сильно голодала.Как-то раз мать принесла домой пачку масла, Моргунов не смог удержатся и съел всю пачку целиком без хлеба. После чего ему стало плохо, его смогли вылечить, однако с тех пор у него нарушился обмен веществ.В артисты определил сам СталинВ свободное после работы время он занимался в драмкружке при Дворце культуры и мечтал стать актером, однако его стремление не нашло понимания у руководства, тогда Моргунов решил написать самому Сталину."Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода (СВАРЗ), болваночник, хочу быть в искусстве, участвовал в самодеятельности, работал в массовке на "Мосфильме". Но директор нашего завода препятствует этому стремлению", — с такой просьбой обратился Моргунов к вождю.В ответ на свое письмо Моргунов получил неожиданную и совсем не шуточную рекомендацию:"Направить товарища Моргунова Е. А. для поступления в Театр имени Таирова в качестве актера вспомогательного состава".Так Евгений Моргунов попал в Камерный театр, где на него обратил внимание один из известнейших режиссеров того времени — Сергей Герасимов и через год взял на свой курс во ВГИК.Его первой заметной ролью в кино становится предатель Евгений Стахович в экранизации "Молодой гвардии". Затем Моргунов появлялся преимущественно в малоизвестных историко-патриотических фильмах. К 34 годам из-за сахарного диабета актер сильно изменился: располнел и облысел.Именно тогда к Моргунову приходит настоящая популярность, когда в 1960-х он снялся в комедиях Гайдая.Опоздал на свою свадьбу на четыре часаВ жизни Моргунова было две женщины. Артист 10 лет жил в гражданском браке с балериной Большого театра Варварой Рябцевой. Вава, которая была на 13 лет старше.Однажды студентка Московского авиационно-технологического института Наталья Лужкова по ошибке вместо кафедры позвонила в квартиру Моргунова и поинтересовалась, когда можно сдать зачеты. Тот представился профессором, записал ее телефон, перезвонил, пригласил назавтра сдавать зачеты. Но, конечно, никто студентку в институте не ждал. Моргунов пошутил.Но он продолжал названивать девушке, которая была на 13 лет моложе, и в конце концов дело кончилось походом в загс. В который Моргунов опоздал на четыре часа: он поехал на кладбище помогать ставить памятник на могилу матери друга Георгия Светлани.Передавал привет от Косыгина и получал спецпаекПро практическую хватку Моргунова и умение импровизировать ходили легенды.Приезжая в провинцию, Моргунов частенько звонил первому секретарю обкома и передавал привет от Алексея Николаевича Косыгина, председателя Совета Министров СССР. И выбивал в номер для себя и Вицина с Никулиным спецпайки, куда входили икра, балыки, прочий дефицит.Еще рассказывают случай, что когда после ВГИКа Моргунов работал в Театре киноактера. Туда приехали секретари ЦК Молотов и Каганович. Он их встретил под видом директора, долго говорил о перспективах советской кинематографии и... острой необходимости прибавки жалованья молодым талантам, ну то есть себе, поскольку был там самым молодым, и вскоре пришло указание повысить зарплату.На сцене играл в домашних тапочкахЕще в 25 лет Моргунову диагностировали диабет, из-за которого он сильно поправился. В молодости актер любил много поесть и даже позволял себе пропускать уколы инсулина, что негативно сказывалось на его здоровье.В последние 15 лет жизни у актера случались осложнения, когда он лежал в больницах с угрозой ампутации обеих ног, которые отекали и распухали. Иногда боль была не выносимой, и артист выходил на сцену в свободных тапочках, шутя, что по дороге в театр ему "бревно на ногу упало".Во время таких обострений Моргунов был грубым и часто говорил лишнее, из-за чего многие перестали с ним здороваться.Актер никогда не жаловался на плохое самочувствие, и окружающие не понимали, почему он такой злой и раздражительный.Окончательно подкосила артиста гибель в аварии его 26-летнего сына Николая в 1998 году. После которой Моргунов уже не оправился….

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, евгений моргунов, леонид гайдай, сергей герасимов, мосфильм, вгик