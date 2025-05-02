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Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны - РИА Новости, 02.05.2025
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15:20 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны - РИА Новости, 02.05.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны
Экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в эфире телеканала GRT резко осудил арест Гагаузии Евгении Гуцул, назвав... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:20:00+03:00
2025-05-02T15:20:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
василий тарлев
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в эфире телеканала GRT резко осудил арест Гагаузии Евгении Гуцул, назвав произошедшее злоупотреблением, которое вредит имиджу Молдавии на мировой арене. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. "Я считаю, что это злоупотребление, абсурд, который нанес удар по имиджу нашего государства — как внутри страны, так и за ее пределами, с любой точки зрения. Если были основания, можно было ограничить выезд (Гуцул - ред.) из страны, наложить запрет покидать местожительство или, в крайнем случае, использовать браслет. Но когда женщину, мать двоих несовершеннолетних детей, сажают в тюрьму, это уже не правосудие, а жестокость", - заявил Тарлев. Он отметил, что лично не знаком с нынешним башканом и не состоит с ней в одной команде, однако считает действия властей в ее отношении чрезмерными. "Это не сигнал справедливости — это сигнал беспредела. Это плевок в сторону общества и показатель безответственности властей. Мы обязаны не допустить, чтобы страна окончательно превратилась в цирк политических репрессий", - добавил экс-премьер, подчеркнув, что такие действия подрывают доверие граждан к государственным институтам и угрожают стабильности страны. Отношения между центральными властями и Гагаузской автономией обострились после избрания Гуцул главой региона весной 2023 года. На выборах она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии позднее признали антиконституционной. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html
https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, василий тарлев, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Василий Тарлев, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны

Экс-премьер Тарлев: абсурдный арест Гуцул нанес большой ущерб имиджу Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в эфире телеканала GRT резко осудил арест Гагаузии Евгении Гуцул, назвав произошедшее злоупотреблением, которое вредит имиджу Молдавии на мировой арене.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней.
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"Я считаю, что это злоупотребление, абсурд, который нанес удар по имиджу нашего государства — как внутри страны, так и за ее пределами, с любой точки зрения. Если были основания, можно было ограничить выезд (Гуцул - ред.) из страны, наложить запрет покидать местожительство или, в крайнем случае, использовать браслет. Но когда женщину, мать двоих несовершеннолетних детей, сажают в тюрьму, это уже не правосудие, а жестокость", - заявил Тарлев.
Он отметил, что лично не знаком с нынешним башканом и не состоит с ней в одной команде, однако считает действия властей в ее отношении чрезмерными.
"Это не сигнал справедливости — это сигнал беспредела. Это плевок в сторону общества и показатель безответственности властей. Мы обязаны не допустить, чтобы страна окончательно превратилась в цирк политических репрессий", - добавил экс-премьер, подчеркнув, что такие действия подрывают доверие граждан к государственным институтам и угрожают стабильности страны.
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Отношения между центральными властями и Гагаузской автономией обострились после избрания Гуцул главой региона весной 2023 года. На выборах она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии позднее признали антиконституционной.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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