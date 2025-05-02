https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html

Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии называют "катастрофой"

Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии называют "катастрофой" - РИА Новости, 02.05.2025

Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии называют "катастрофой"

Новый молдавский учебник по истории для старших классов, который описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын, называет "катастрофой"... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:50:00+03:00

2025-05-02T05:50:00+03:00

2025-05-02T05:50:00+03:00

молдавия

адольф гитлер

майя санду

евгения гуцул

московский комсомолец

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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории для старших классов, который описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын, называет "катастрофой" Сталинградскую битву, выяснило РИА Новости. Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. При этом министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Авторы учебника посвятили целый раздел участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Адольфа Гитлера. Изучив данный раздел, корреспондент РИА Новости обратил внимание, что молдавским старшеклассникам предлагается в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать "жертвы румынской армии в этой войне". С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события военных лет. В частности, авторы учебник утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа". Тот факт, что воевавшие за фашистов румынские войска оказались на территории Молдавии в качестве оккупантов, попросту игнорируется, согласно тексту учебника, "румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины". А освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков Советской армией обозначено в виде "серьезной проблемы", с которой столкнулось руководство Румынии. Лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он выразил возмущение в связи с тем, что в учебнике прямо говорится, что советские войска были "оккупационными", румынские – "войсками освобождения", а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014602985.html

https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html

https://ria.ru/20250416/posol-2011578750.html

https://ria.ru/20250416/glava-2011565394.html

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молдавия, адольф гитлер, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец