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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.05.2025
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12:13 02.05.2025 (обновлено: 12:21 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/mo-2014665782.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.05.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Юг" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад, уничтожены более 1790 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:13:00+03:00
2025-05-02T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Юг" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад, уничтожены более 1790 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014666338.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

МО: группировка "Юг" ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Юг" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад, уничтожены более 1790 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
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"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов.
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