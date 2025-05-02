https://ria.ru/20250502/mo-2014665782.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.05.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Юг" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад, уничтожены более 1790 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:13:00+03:00

2025-05-02T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Юг" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад, уничтожены более 1790 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)