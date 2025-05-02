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ВС России нанесли семь групповых ударов по Украине за неделю

ВС России нанесли семь групповых ударов по Украине за неделю - РИА Новости, 02.05.2025

ВС России нанесли семь групповых ударов по Украине за неделю

Российские Вооруженные Силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по украинским аэродромам, предприятиям ВПК, складам вооружения, местам размещения... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:09:00+03:00

2025-05-02T12:09:00+03:00

2025-05-02T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по украинским аэродромам, предприятиям ВПК, складам вооружения, местам размещения систем радиоэлектронной разведки, хранения БПЛА и беэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ."С 26-го апреля по 2-е мая т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотников, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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