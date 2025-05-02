https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014641232.html

Мирошник прокомментировал решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Мирошник прокомментировал решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025

Мирошник прокомментировал решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Решение ЕСПЧ, который признал виновность властей Украины в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года, создает правовой фундамент для... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:55:00+03:00

2025-05-02T05:55:00+03:00

2025-05-02T05:55:00+03:00

украина

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родион мирошник

европейский суд по правам человека (еспч)

годовщина трагедии в одессе

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Решение ЕСПЧ, который признал виновность властей Украины в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года, создает правовой фундамент для привлечения к ответственности бывших и нынешних представителей киевского режима, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Спустя только 11 лет ЕСПЧ подтвердил вину украинских властей. Кроме этого суда, другими фигурантами выигран еще целый ряд дел по этому направлению. Это создает правовой фундамент для привлечения к ответственности бывших и нынешних представителей режима", - заявил Мирошник. По его мнению, без этого будет сложно размотать всю цепочку дальнейших событий, вылившихся в конфликт на Украине. "Если не дать открытую международно признаваемую правовую оценку и не посадить на скамью подсудимых тех, кто виновен в убийствах и сожжении людей в Одессе 2 мая, будет крайне сложно вытащить на свет божий всю остальную цепочку преступных деяний режима госпереворотчиков, вылившуюся в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный конфликт", - отметил он. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. В марте 2025 года Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014640506.html

https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html

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