https://ria.ru/20250502/miller-2014707858.html

СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности

СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности - РИА Новости, 02.05.2025

СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности

Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T19:32:00+03:00

2025-05-02T19:32:00+03:00

2025-05-02T19:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

стивен миллер

майк уолтц

оон

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН. Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте. По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате". Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.

https://ria.ru/20250327/tramp-2007803995.html

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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер, майк уолтц, оон