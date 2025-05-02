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СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности - РИА Новости, 02.05.2025
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19:32 02.05.2025 (обновлено: 19:42 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/miller-2014707858.html
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности
Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:32:00+03:00
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН. Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте. По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате". Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.
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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер, майк уолтц, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Майк Уолтц, ООН
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности

Axios: Миллер может стать кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности

© AP Photo / Evan VucciСтивен Миллер
Стивен Миллер - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стивен Миллер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер рассматривается в Белом доме как основной кандидат на пост нового советника президента США по национальной безопасности, сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Миллер, ныне занимающий должность заместителя главы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, считается архитектором жёсткой иммиграционной политики при Трампе. По данным источников, он уже выразил интерес к новой должности после того, как Трамп накануне отстранил Майка Уолтца и выдвинул его на пост постпреда при ООН.
Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности является госсекретарь Марко Рубио. Однако, как отмечают собеседники Axios, он "и без того перегружен текущей работой" в госдепартаменте.
По словам одного из источников в Белом доме, Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности "как часы" и сделал его "намного эффективнее Совета национальной безопасности, при гораздо меньшем штате".
Собеседники издания также отмечают, что Трамп нередко совмещает ключевые посты между ближайшими советниками, и Миллер может получить новую должность, сохранив текущие обязанности.
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В миреСШАДональд ТрампСтивен МиллерМайк УолтцООН
 
 
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