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Между Индией и Пакистаном работают ряд дипломатических каналов - РИА Новости, 02.05.2025
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15:59 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/mid-2014688397.html
Между Индией и Пакистаном работают ряд дипломатических каналов
Между Индией и Пакистаном работают ряд дипломатических каналов - РИА Новости, 02.05.2025
Между Индией и Пакистаном работают ряд дипломатических каналов
Между Индией и Пакистаном сохраняется эскалация, но ряд дипломатических каналов работают между Исламабадом и Нью-Дели, сообщил РИА Новости министр информации... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:59:00+03:00
2025-05-02T15:59:00+03:00
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ИСЛАМАБАД, 2 мая - РИА Новости. Между Индией и Пакистаном сохраняется эскалация, но ряд дипломатических каналов работают между Исламабадом и Нью-Дели, сообщил РИА Новости министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. "За последние несколько часов, за последние 24 часа было задействовано множество дипломатических каналов. Да, очевидно, что ситуация обостряется между двумя странами, и это нельзя отрицать. Но задействовано множество дипломатических каналов", - сказал РИА Новости Тарар. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на недавние разговоры госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, ситуация между Исламабадом и Нью-Дели по-прежнему остаётся напряжённой. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
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в мире, индия, пакистан, исламабад, нарендра моди, марко рубио
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, Нарендра Моди, Марко Рубио
Между Индией и Пакистаном работают ряд дипломатических каналов

МИД Пакистана: между Исламабадом и Нью-Дели работают дипломатические каналы

© Евгений БиятовФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 2 мая - РИА Новости. Между Индией и Пакистаном сохраняется эскалация, но ряд дипломатических каналов работают между Исламабадом и Нью-Дели, сообщил РИА Новости министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
"За последние несколько часов, за последние 24 часа было задействовано множество дипломатических каналов. Да, очевидно, что ситуация обостряется между двумя странами, и это нельзя отрицать. Но задействовано множество дипломатических каналов", - сказал РИА Новости Тарар.
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Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта
27 апреля, 08:46
Собеседник агентства отметил, что, несмотря на недавние разговоры госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, ситуация между Исламабадом и Нью-Дели по-прежнему остаётся напряжённой.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреИндияПакистанИсламабадНарендра МодиМарко Рубио
 
 
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