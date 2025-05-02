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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T06:36:00+03:00
2025-05-02T06:36:00+03:00
2025-05-02T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 4.22 мск, она продлилась около двух часов. "Курская область: отбой угрозы атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
https://ria.ru/20250502/trevoga-2014639216.html
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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА