https://ria.ru/20250502/mchs-2014642719.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:36:00+03:00

2025-05-02T06:36:00+03:00

2025-05-02T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 4.22 мск, она продлилась около двух часов. "Курская область: отбой угрозы атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.

https://ria.ru/20250502/trevoga-2014639216.html

курская область

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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)