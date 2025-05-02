https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html

России нужны "яжематери"

России нужны "яжематери" - РИА Новости, 02.05.2025

России нужны "яжематери"

С демографическим кризисом в России — а о нем не говорит уже только ленивый — странная ситуация. С одной стороны, вроде бы все делается для повышения... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:00:00+03:00

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2025-05-02T08:02:00+03:00

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С демографическим кризисом в России — а о нем не говорит уже только ленивый — странная ситуация. С одной стороны, вроде бы все делается для повышения рождаемости. С другой стороны, это какие-то половинчатые меры.Такое впечатление, что человек пытается вылезти из пропасти, кряхтит, цепляется за все что угодно, а вокруг его обступили доброжелатели и, недовольно хмурясь, говорят: "А зачем же ты так некрасиво дрыгаешь ногами? Фу, ты весь вспотел. Нет, понятно, что тебе надо вылезти, но почему ты так неэстетично извиваешься?" Думается, если этот бедолага будет их слушать, он сорвется и погибнет.Но мы ведь тоже летим в пропасть. Детей рождается невозможно мало, а в возраст деторождения входит все меньше женщин — это привет из "святых 90-х".Эксперты ООН предсказывают нам сокращение населения до сотни миллионов уже к концу века.Казалось бы, нам сейчас надо жить по принципу из фильма "Цирк": "Рожайте себе на здоровье, сколько хотите — черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку." Но нет, многонациональный подход многим не нравится. И вот уже принимается закон о запрете школьного образования детям мигрантов, если они не пройдут тест по русскому языку.Ну и что будут делать эти дети? Поедут к себе домой или будут шляться у нас по улицам? И так плохо, и сяк нехорошо. По-хорошему, их надо бы ассимилировать, окультуривать, учить нашему языку, и, глядишь, лет через десять-пятнадцать у нас будет кому встать к станку.Например, во Франции, если ребенок не знает языка, он идет на специальные бесплатные курсы при школе. Но нет, у нас уже идут разговоры о том, чтобы вообще запретить трудовым мигрантам ввозить свои семьи. Хорошо, запретим. Но ведь детей у нас от этого больше не станет, правда?Можно было бы запретить аборты — губернатор Вологодской области, например, политику в этом плане резко ужесточил и добился снижения прерываний беременности в несколько раз. Однако многие такой подход критикуют.Ввести налог на бездетных россиян? Здесь тоже следует вал критики, парализующей любые инициативы.Уговаривать рожать коренных россиянок? Однако материнский капитал, прекрасно зарекомендовавший себя раньше, сейчас съеден инфляцией. Посмотрите, сколько стоит студия в новостройке, и убедитесь, что его хватит на два-три квадратных метра. А ведь нормальным семьям нужна не студия, а многокомнатная квартира, а еще лучше полноценный дом.Спасибо законодательной гильотине, она запретила чайлдфри и слегка поприжала самых откровенных чайлдхейтеров — людей, которые тупо ненавидят детей и матерей. Однако у нас никуда не делся их подход. Безобразный мем "яжемать" вошел в русский язык. Его лепят на любую женщину с ребенком, которая может не понравиться нашим хипстерам.Мои дети, слава богам, уже выросли, но я прекрасно помню это ощущение, когда ты в толстой куртке и теплых штанах тащишься с коляской по снегу, а на руке у тебя висит второй ребенок, а в подземном переходе коляску приходится тащить на руках. При этом проходящие мимо пешеходы в модных пальто взглядывают на тебя со смешанным чувством брезгливости и жалости и проходят мимо.Контраст особенно силен для женщин — когда ты идешь одна, нарядно одетая, перед тобой расступаются, придерживают дверь, строят глазки. А с детьми — все наоборот, ты превращаешься в человека-невидимку. Ну а если ты попытаешься воспользоваться законным правом пройти куда-нибудь без очереди, на тебя зашипят: "Яжемать пошла!"У нас регулярно вспыхивают скандалы, когда женщина с маленьким ребенком появляется в публичном пространстве. Сразу возникают какие-то фифы, которые беспрестанно возмущаются — ах, дети шумят, мне мешают, подайте мне ресторан чайлдфри.Или кошмар, попирание основ — маме нужно покормить ребенка грудью! Фифы тут как тут и кричат караул.Но жестокая реальность в том, что дети шумят, плачут, хотят есть и — вы не поверите — им нужно менять памперсы. И если мы хотим, чтобы наши женщины больше рожали, мы должны создать для них в обществе атмосферу большой дружной семьи. И любить их детей как своих.Стоит ли удивляться, что многодетность не в моде и не статусна? Статусные светские барыни, которые меряются сумками по цене иномарки или бриллиантами на неудобосказуемых местах, в массе своей либо бездетны, либо удосужились родить одного ребенка.А ведь мода на большие семьи — как и любые моды — идет именно сверху. Но нет, мы лучше будем ухохатываться над Илоном Маском, обещающим отправлять желающим женщинам свою сперму, чтобы они родили ему "легион детей".Мать-героиня Львова-Белова родила пятерых детей и воспитывает еще четырех приемных, да еще опекунство оформила, однако наша коллективная "княгиня Марья Алексевна" устроила ей форменную травлю за то, что она развелась и вновь вышла замуж. Простите, а с каких это пор многодетным нельзя разводиться? Что это за манера у нашего светского общества кидаться на семейных людей?Молодые женщины смотрят на все это и понимают, что шансов понравиться "Марье Алексевне" у них нет. И вот это общественное мнение, это устройство наших нравов надо в корне менять. Люди — общественные существа, мамам и папам предельно важно, чтобы на них смотрели с уважением и восхищением, такого не купишь ни за какие деньги.Статусные дамы должны меряться количеством детей и спорить о продолжительности грудного вскармливания. Статусные отцы должны все это обеспечивать и выкладывать свои достижения в соцсетях. Для того чтобы стать нормой, многодетные семьи должны войти в моду.И везде, во всех общественных пространствах должны носиться, играть и кричать дети — в парках, ресторанах, музеях, концертных залах. Это ведь не чьи-то дети, это наши малыши, пускай себе бесятся на здоровье. А фанаты чайлдфри могут пестовать свою мизантропию у себя дома — и только там.Заодно неплохо бы отправить на пенсию "княгиню Марью Алексевну" — и забыть как страшный сон безобразный мем "яжемать".

https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html

https://ria.ru/20250411/demografiya-2010553801.html

https://ria.ru/20250324/strategiya-2006885940.html

https://ria.ru/20241123/putin-1985382027.html

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общество, россия, франция, вологодская область, илон маск, оон, аналитика