https://ria.ru/20250502/mask-2014714186.html

Маск высказался об атаке на демократию после решения, принятого в ФРГ

Маск высказался об атаке на демократию после решения, принятого в ФРГ - РИА Новости, 02.05.2025

Маск высказался об атаке на демократию после решения, принятого в ФРГ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X назвал возможный запрет активно поддерживаемой им немецкой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T21:02:00+03:00

2025-05-02T21:02:00+03:00

2025-05-02T21:05:00+03:00

в мире

германия

сша

илон маск

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X назвал возможный запрет активно поддерживаемой им немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в пятницу была признана экстремистской на территории всей ФРГ, радикальной атакой на демократию. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию", - написал Маск, комментируя соответствующую новость. Ранее госсекретарь США Марко Рубио также отреагировал на решение немецкого ведомства, назвав его тиранией и призвав Берлин сменить политический курс. Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ основатель Tesla Илон Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что АдГ является единственной политической силой, способной спасти ФРГ от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.

https://ria.ru/20250502/rubio-2014711706.html

https://ria.ru/20250428/germanija-2013925764.html

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в мире, германия, сша, илон маск, альтернатива для германии (партия)