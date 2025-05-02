Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/mask-2014685570.html
Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки
Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки - РИА Новости, 02.05.2025
Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки
Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:25:00+03:00
2025-05-02T15:25:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей и стадионов для вечеринок. "По сути, они устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков... Они (госслужащие - ред.) начинают (красть - ред.) с малого. Как правило, сначала обман происходит в малых масштабах и они пытаются это скрывать, но затем год за годом, если их обман никто не останавливает, они наглеют и с каждым годом крадут все больше, и вот они уже буквально арендуют стадионы (для вечеринок - ред.)", - заявил глава ведомства Маск в эфире телеканала Fox News Один из сотрудников DOGE заявил, что департамент ввел новое правило: теперь, прежде чем взять деньги из бюджета, госслужащие должны предоставить чек. Как отметил сотрудник ведомства, после этого "больше никто деньги не брал". Другой представитель ведомства рассказал, что Управление по делам малого бизнеса США выдавало ссуды людям старше 120 лет, хотя, как отметил Маск, старейшему человеку в США 114 лет. Кроме того, по словам сотрудников департамента, ссуды выдавались детям младше 11 лет и еще не родившимся людям. По словам Маска, годом рождения одного из таких людей был 2165. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250430/trump-2014248273.html
https://ria.ru/20250217/mask-1999760920.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0db492e386b71e561fdc131b4a809472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки

Маск: госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду отелей и стадионов

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей и стадионов для вечеринок.
"По сути, они устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков... Они (госслужащие - ред.) начинают (красть - ред.) с малого. Как правило, сначала обман происходит в малых масштабах и они пытаются это скрывать, но затем год за годом, если их обман никто не останавливает, они наглеют и с каждым годом крадут все больше, и вот они уже буквально арендуют стадионы (для вечеринок - ред.)", - заявил глава ведомства Маск в эфире телеканала Fox News
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп неожиданно высказался о работе Маска
30 апреля, 09:05
Один из сотрудников DOGE заявил, что департамент ввел новое правило: теперь, прежде чем взять деньги из бюджета, госслужащие должны предоставить чек. Как отметил сотрудник ведомства, после этого "больше никто деньги не брал".
Другой представитель ведомства рассказал, что Управление по делам малого бизнеса США выдавало ссуды людям старше 120 лет, хотя, как отметил Маск, старейшему человеку в США 114 лет. Кроме того, по словам сотрудников департамента, ссуды выдавались детям младше 11 лет и еще не родившимся людям. По словам Маска, годом рождения одного из таких людей был 2165.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США
17 февраля, 10:04
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала