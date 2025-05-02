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В Ливане появились билборды к юбилею Победы - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:44 02.05.2025 (обновлено: 10:51 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/livan-2014648294.html
В Ливане появились билборды к юбилею Победы
В Ливане появились билборды к юбилею Победы - РИА Новости, 02.05.2025
В Ливане появились билборды к юбилею Победы
Билборды с символами победы в Великой Отечественной войне появились на главных автомагистралях Ливана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:44:00+03:00
2025-05-02T10:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливан
россия
европа
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Билборды с символами победы в Великой Отечественной войне появились на главных автомагистралях Ливана, передает корреспондент РИА Новости. "Мы в организации Roslivan, которая занимается развитием позитивных и плодотворных связей между народами Ливана и России, каждый год отмечаем 1 мая по-своему — празднуем День Победы. Мы размещаем плакаты и баннеры с памятными лозунгами вдоль автомагистралей и главных дорог, соединяющих Бейрут с югом, севером и Бекаа", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции, глава компании российско-ливанского сотрудничества "Roslivan" Мухамед Нассерелдин. Отвечая на вопрос, как в Ливане воспринимают подобные акции, собеседник агентства отметил, что каждый раз организаторы получают искренний отклик от ливанцев и всех, кто здесь живёт, люди радуются и гордятся этой победой, воспринимая ее как символ справедливости и свободы. "К сожалению, многие европейские страны сегодня пытаются принизить роль Советского Союза и России в освобождении Европы и победе над нацизмом. Но большинство народов мира считают такие попытки искажением правды, записанной в памяти человечества и в учебниках истории", - добавил Нассерелдин. Организаторы подчеркнули, что ливанский народ, как и большинство арабских народов, глубоко уважает Россию и её историю. По его словам, люди в этих странах искренне ценят жертвы, которые отдала Красная армия, освободив мир от фашизма, особенно Европу, во времена Великой Отечественной войны. "Это был поворотный момент, изменивший ход истории и всей цивилизации, и об этом нельзя забывать", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250501/volontery-2014611009.html
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ливан, россия, европа, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливан, Россия, Европа, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ливане появились билборды к юбилею Победы

Билборды с символами победы в ВОВ появились на главных автомагистралях Ливана

© Фото : РИА НовостиБилборд, посвященный 80-летию Победы, в Ливане
Билборд, посвященный 80-летию Победы, в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : РИА Новости
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БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Билборды с символами победы в Великой Отечественной войне появились на главных автомагистралях Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы в организации Roslivan, которая занимается развитием позитивных и плодотворных связей между народами Ливана и России, каждый год отмечаем 1 мая по-своему — празднуем День Победы. Мы размещаем плакаты и баннеры с памятными лозунгами вдоль автомагистралей и главных дорог, соединяющих Бейрут с югом, севером и Бекаа", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции, глава компании российско-ливанского сотрудничества "Roslivan" Мухамед Нассерелдин.
Отвечая на вопрос, как в Ливане воспринимают подобные акции, собеседник агентства отметил, что каждый раз организаторы получают искренний отклик от ливанцев и всех, кто здесь живёт, люди радуются и гордятся этой победой, воспринимая ее как символ справедливости и свободы.
«
"К сожалению, многие европейские страны сегодня пытаются принизить роль Советского Союза и России в освобождении Европы и победе над нацизмом. Но большинство народов мира считают такие попытки искажением правды, записанной в памяти человечества и в учебниках истории", - добавил Нассерелдин.
Организаторы подчеркнули, что ливанский народ, как и большинство арабских народов, глубоко уважает Россию и её историю. По его словам, люди в этих странах искренне ценят жертвы, которые отдала Красная армия, освободив мир от фашизма, особенно Европу, во времена Великой Отечественной войны. "Это был поворотный момент, изменивший ход истории и всей цивилизации, и об этом нельзя забывать", - добавил собеседник агентства.
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