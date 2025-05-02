В Ливане появились билборды к юбилею Победы
Билборды с символами победы в ВОВ появились на главных автомагистралях Ливана
© Фото : РИА НовостиБилборд, посвященный 80-летию Победы, в Ливане
© Фото : РИА Новости
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БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Билборды с символами победы в Великой Отечественной войне появились на главных автомагистралях Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы в организации Roslivan, которая занимается развитием позитивных и плодотворных связей между народами Ливана и России, каждый год отмечаем 1 мая по-своему — празднуем День Победы. Мы размещаем плакаты и баннеры с памятными лозунгами вдоль автомагистралей и главных дорог, соединяющих Бейрут с югом, севером и Бекаа", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции, глава компании российско-ливанского сотрудничества "Roslivan" Мухамед Нассерелдин.
Отвечая на вопрос, как в Ливане воспринимают подобные акции, собеседник агентства отметил, что каждый раз организаторы получают искренний отклик от ливанцев и всех, кто здесь живёт, люди радуются и гордятся этой победой, воспринимая ее как символ справедливости и свободы.
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"К сожалению, многие европейские страны сегодня пытаются принизить роль Советского Союза и России в освобождении Европы и победе над нацизмом. Но большинство народов мира считают такие попытки искажением правды, записанной в памяти человечества и в учебниках истории", - добавил Нассерелдин.
Организаторы подчеркнули, что ливанский народ, как и большинство арабских народов, глубоко уважает Россию и её историю. По его словам, люди в этих странах искренне ценят жертвы, которые отдала Красная армия, освободив мир от фашизма, особенно Европу, во времена Великой Отечественной войны. "Это был поворотный момент, изменивший ход истории и всей цивилизации, и об этом нельзя забывать", - добавил собеседник агентства.