https://ria.ru/20250502/kvartet-2014653767.html
"Московский квартет саксофонистов" с триумфом выступил в Андорре
"Московский квартет саксофонистов" с триумфом выступил в Андорре - РИА Новости, 02.05.2025
"Московский квартет саксофонистов" с триумфом выступил в Андорре
"Московский квартет саксофонистов" (Moscow Saxophone Quartet) с триумфом выступил на заключительном концерте международного фестиваля-конкурса AndorraSaxFest в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:51:00+03:00
2025-05-02T09:51:00+03:00
2025-05-02T09:51:00+03:00
культура
андорра
россия
рим
игорь стравинский
николай римский-корсаков
джаз
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76365/72/763657282_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_ffe39f08f42232ba10254f16e55e6411.jpg
МАДРИД, 2 мая - РИА Новости. "Московский квартет саксофонистов" (Moscow Saxophone Quartet) с триумфом выступил на заключительном концерте международного фестиваля-конкурса AndorraSaxFest в Андорре, собрав восторженные аплодисменты публики, сообщил РИА Новости один из участников коллектива Тарас Гусаров. Концерт стал ярким завершением престижного музыкального фестиваля, в рамках которого российские музыканты исполнили произведения Михаила Глинки, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и Жана-Филиппа Рамо. Гусаров отметил, что публика очень тепло приняла российский коллектив. "Концерт прошел очень позитивно, публика неистово аплодировала", - сказал он, добавив, что "организация в Андорре была на высшем уровне - профессиональная съемка, отличное отношение". Программа квартета состояла из сложных переложений и транскрипций симфонических произведений, выполненных как профессиональными аранжировщиками, так и самими артистами коллектива. По словам Гусарова, такие аранжировки - редкость даже на мировой сцене. "То, что мы делаем, - это сложно и уникально. Возможно, теперь и в Европе тоже заразятся этими идеями и захотят освоить это направление", - сказал он. Интересным акцентом вечера стала чеченская "Лезгинка", прозвучавшая в исполнении саксофонов. Яркая и ритмичная народная мелодия вызвала бурный отклик у европейской публики, для которой подобная музыка стала настоящим открытием. Музыкант считает, что успех российских саксофонистов на мировой арене сопоставим с достижениями России в хоккее. "Российская школа саксофона сегодня лидирует на международной сцене, точно так же, как Россия лидирует в хоккее", - заметил Гусаров. "Московский квартет саксофонистов" состоит из победителей престижных международных конкурсов: Тараса Гусарова (альт-саксофон), музыкального руководителя коллектива Никиты Зимина, а также Анастасии и Дмитрия Пинчуков (тенор- и баритон-саксофоны). Коллектив 22 апреля дал свой первый зарубежный концерт в Русском доме в Риме. Музыканты исполнили произведения русской классической музыки, получив восторженные отзывы итальянской публики. Концерт в Риме стал важной частью европейского турне коллектива, подчеркивая его стремление популяризировать русскую музыкальную культуру за рубежом.
https://ria.ru/20241031/festival-1981210085.html
https://ria.ru/20250423/yaponiya-2012931572.html
https://ria.ru/20250424/butman-2013729565.html
андорра
россия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76365/72/763657282_105:0:5097:3744_1920x0_80_0_0_9fbfbf98480a22fcf02506747d6d9447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андорра, россия, рим, игорь стравинский, николай римский-корсаков, джаз, музыка
Культура, Андорра, Россия, Рим, Игорь Стравинский, Николай Римский-Корсаков, джаз, Музыка
"Московский квартет саксофонистов" с триумфом выступил в Андорре
"Московский квартет саксофонистов" с триумфом выступил на AndorraSaxFest
МАДРИД, 2 мая - РИА Новости. "Московский квартет саксофонистов" (Moscow Saxophone Quartet) с триумфом выступил на заключительном концерте международного фестиваля-конкурса AndorraSaxFest в Андорре, собрав восторженные аплодисменты публики, сообщил РИА Новости один из участников коллектива Тарас Гусаров.
Концерт стал ярким завершением престижного музыкального фестиваля, в рамках которого российские музыканты исполнили произведения Михаила Глинки, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и Жана-Филиппа Рамо.
Гусаров отметил, что публика очень тепло приняла российский коллектив. "Концерт прошел очень позитивно, публика неистово аплодировала", - сказал он, добавив, что "организация в Андорре была на высшем уровне - профессиональная съемка, отличное отношение".
Программа квартета состояла из сложных переложений и транскрипций симфонических произведений, выполненных как профессиональными аранжировщиками, так и самими артистами коллектива.
По словам Гусарова, такие аранжировки - редкость даже на мировой сцене. "То, что мы делаем, - это сложно и уникально. Возможно, теперь и в Европе тоже заразятся этими идеями и захотят освоить это направление", - сказал он.
Интересным акцентом вечера стала чеченская "Лезгинка", прозвучавшая в исполнении саксофонов. Яркая и ритмичная народная мелодия вызвала бурный отклик у европейской публики, для которой подобная музыка стала настоящим открытием.
Музыкант считает, что успех российских саксофонистов на мировой арене сопоставим с достижениями России в хоккее. "Российская школа саксофона сегодня лидирует на международной сцене, точно так же, как Россия лидирует в хоккее", - заметил Гусаров.
"Московский квартет саксофонистов" состоит из победителей престижных международных конкурсов: Тараса Гусарова (альт-саксофон), музыкального руководителя коллектива Никиты Зимина, а также Анастасии и Дмитрия Пинчуков (тенор- и баритон-саксофоны).
Коллектив 22 апреля дал свой первый зарубежный концерт в Русском доме в Риме. Музыканты исполнили произведения русской классической музыки, получив восторженные отзывы итальянской публики. Концерт в Риме стал важной частью европейского турне коллектива, подчеркивая его стремление популяризировать русскую музыкальную культуру за рубежом.