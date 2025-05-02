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На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны - РИА Новости, 02.05.2025
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Краснодарский край
 
20:09 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/kuban-2014710413.html
На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны
На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны - РИА Новости, 02.05.2025
На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны
Туристический маршрут "Большая Кубанская тропа" длиной 800 километров, объединённый единой навигацией и стилистикой, появится на территории от Таманского... РИА Новости, 02.05.2025
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краснодарский край
красная поляна
таманский полуостров
тамань (станица)
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Туристический маршрут "Большая Кубанская тропа" длиной 800 километров, объединённый единой навигацией и стилистикой, появится на территории от Таманского полуострова до сочинской Красной Поляны, проект разрабатывает краевой минкурортов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Кубань - это не только черноморские и азовские курорты. Все больше у гостей региона становятся популярными маршруты выходного дня… Сейчас минкурортов региона совместно с Русским географическим обществом разрабатывает маршрут "Большая Кубанская тропа", - написал в Telegram-канале Кондратьев. Глава региона уточнил, что это будет сеть обустроенных турмаршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. Длина тропы составит около 800 километров. Она пройдёт от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна. Сегодня, по словам Кондратьева, в крае уже почти 300 пеших, велосипедных, конных, водных, авто- и мотомаршрутов. Больше всего таких зон для активного отдыха в горной и предгорной частях Кубани - в Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. Отдыхающие могут увидеть живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи, дольмены.
красная поляна
таманский полуостров
тамань (станица)
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красная поляна, таманский полуостров, тамань (станица), россия, краснодарский край
Краснодарский край, Красная Поляна, Таманский полуостров, Тамань (станица), Россия, Краснодарский край

На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на горы Главного Кавказского хребта в Красной поляне
Вид на горы Главного Кавказского хребта в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на горы Главного Кавказского хребта в Красной поляне. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Туристический маршрут "Большая Кубанская тропа" длиной 800 километров, объединённый единой навигацией и стилистикой, появится на территории от Таманского полуострова до сочинской Красной Поляны, проект разрабатывает краевой минкурортов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Кубань - это не только черноморские и азовские курорты. Все больше у гостей региона становятся популярными маршруты выходного дня… Сейчас минкурортов региона совместно с Русским географическим обществом разрабатывает маршрут "Большая Кубанская тропа", - написал в Telegram-канале Кондратьев.
Глава региона уточнил, что это будет сеть обустроенных турмаршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией.
Длина тропы составит около 800 километров. Она пройдёт от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна.
Сегодня, по словам Кондратьева, в крае уже почти 300 пеших, велосипедных, конных, водных, авто- и мотомаршрутов. Больше всего таких зон для активного отдыха в горной и предгорной частях Кубани - в Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. Отдыхающие могут увидеть живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи, дольмены.
 
Краснодарский крайКрасная ПолянаТаманский полуостровТамань (станица)РоссияКраснодарский край
 
 
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