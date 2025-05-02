https://ria.ru/20250502/kuban-2014710413.html

На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны

На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны - РИА Новости, 02.05.2025

На Кубани появится новая туристическая тропа от Тамани до Красной Поляны

Туристический маршрут "Большая Кубанская тропа" длиной 800 километров, объединённый единой навигацией и стилистикой, появится на территории от Таманского... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T20:09:00+03:00

2025-05-02T20:09:00+03:00

2025-05-02T20:09:00+03:00

краснодарский край

красная поляна

таманский полуостров

тамань (станица)

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Туристический маршрут "Большая Кубанская тропа" длиной 800 километров, объединённый единой навигацией и стилистикой, появится на территории от Таманского полуострова до сочинской Красной Поляны, проект разрабатывает краевой минкурортов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Кубань - это не только черноморские и азовские курорты. Все больше у гостей региона становятся популярными маршруты выходного дня… Сейчас минкурортов региона совместно с Русским географическим обществом разрабатывает маршрут "Большая Кубанская тропа", - написал в Telegram-канале Кондратьев. Глава региона уточнил, что это будет сеть обустроенных турмаршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. Длина тропы составит около 800 километров. Она пройдёт от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна. Сегодня, по словам Кондратьева, в крае уже почти 300 пеших, велосипедных, конных, водных, авто- и мотомаршрутов. Больше всего таких зон для активного отдыха в горной и предгорной частях Кубани - в Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. Отдыхающие могут увидеть живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи, дольмены.

красная поляна

таманский полуостров

тамань (станица)

россия

краснодарский край

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красная поляна, таманский полуостров, тамань (станица), россия, краснодарский край