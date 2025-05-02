https://ria.ru/20250502/krym-2014650654.html

Бывший сенатор назвала главный тезис нового гимна Крыма

Бывший сенатор назвала главный тезис нового гимна Крыма - РИА Новости, 02.05.2025

Бывший сенатор назвала главный тезис нового гимна Крыма

Новый гимн Крыма должен содержать главный тезис, что полуостров является неотъемлемой частью России, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:12:00+03:00

2025-05-02T09:12:00+03:00

2025-05-02T09:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Новый гимн Крыма должен содержать главный тезис, что полуостров является неотъемлемой частью России, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Ранее в республике объявили конкурс на новый гимн и создали конкурсную комиссию. Позже Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником ими написан новый вариант гимна, который будет подан в конкурсную комиссию Государственного Совета Крыма. "У российского Крыма должен быть гимн, который будет содержать главный тезис: "Крым - это Россия". Именно поэтому крымчане поддержали решение о необходимости разработки нового гимна", - сказала Ковитиди. По ее словам, новый гимн должен содержать победный дух Крымской весны, героизм и единство крымчан, патриотизм и связь поколений. Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250430/mid-2014251989.html

https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html

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россия, украина, севастополь, ольга ковитиди, илья резник, владимир путин, оон, общество