Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД
Представитель МИД Березовский: Крым открыт для непредвзятых иностранных туристов
Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
"Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", - сказал Березовский.
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По его словам, для России нет недружественных стран, а есть только недружественные правительства.
"Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", - сказал Березовский.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".