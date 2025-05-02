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Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД - РИА Новости, 02.05.2025
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Туризм
 
08:52 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/krym-2014648825.html
Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД
Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД - РИА Новости, 02.05.2025
Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД
Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:52:00+03:00
2025-05-02T08:52:00+03:00
туризм
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новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", - сказал Березовский. По его словам, для России нет недружественных стран, а есть только недружественные правительства. "Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", - сказал Березовский. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250322/krym-2006623859.html
https://ria.ru/20250430/yalta-2009197041.html
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россия, украина, симферополь, владимир путин, оон, республика крым, новости - туризм
Туризм, Россия, Украина, Симферополь, Владимир Путин, ООН, Республика Крым, Новости - Туризм
Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД

Представитель МИД Березовский: Крым открыт для непредвзятых иностранных туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
"Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", - сказал Березовский.
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По его словам, для России нет недружественных стран, а есть только недружественные правительства.
"Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", - сказал Березовский.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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