https://ria.ru/20250502/krym-2014648825.html

Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД

Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД - РИА Новости, 02.05.2025

Крым открыт для иностранных туристов, заявил МИД

Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:52:00+03:00

2025-05-02T08:52:00+03:00

2025-05-02T08:52:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Крым открыт для приезда иностранных туристов, заявил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", - сказал Березовский. По его словам, для России нет недружественных стран, а есть только недружественные правительства. "Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", - сказал Березовский. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250322/krym-2006623859.html

https://ria.ru/20250430/yalta-2009197041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, симферополь, владимир путин, оон, республика крым, новости - туризм