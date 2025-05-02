https://ria.ru/20250502/koshka-2014643432.html

СМИ: кошка выжила после падения в 120-метровый каньон в США

СМИ: кошка выжила после падения в 120-метровый каньон в США - РИА Новости, 02.05.2025

СМИ: кошка выжила после падения в 120-метровый каньон в США

Кошка выжила после падения со 120-метровой высоты со скалы в американском штате Юта, ее предполагаемые хозяева погибли, сообщает издание USA Today со ссылкой на РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:06:00+03:00

2025-05-02T07:06:00+03:00

2025-05-02T07:06:00+03:00

юта

сша

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кошка выжила после падения со 120-метровой высоты со скалы в американском штате Юта, ее предполагаемые хозяева погибли, сообщает издание USA Today со ссылкой на зоозащитную организацию Best Friends. По данным полиции, мужчина и женщина упали с обрыва на смотровой площадке каньона Брайс. По неизвестной причине они перелезли через перила. Кошка была обнаружена в переноске рядом с их телами. "Примечательно, что у кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет", - сказал Джуд Баттиста, сотрудник приюта Best Friends. Согласно заключению ветеринаров, кошке около 12 лет. Ей дали имя Мираж.

https://ria.ru/20250225/koshka-2001539001.html

юта

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юта, сша, происшествия