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В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:12 02.05.2025 (обновлено: 19:28 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html
В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"
В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2025
В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:12:00+03:00
2025-05-02T19:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
киншаса (город)
демократическая республика конго
акция "бессмертный полк"
бессмертный полк
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в пресс-релизе посольства России в ДРК. Акция проходит в этой стране в пятый раз. По Киншасе с фотографиями родственников, транспарантами и флагами прошло более 80 человек, в том числе руководство и сотрудники посольства России, проживающие в Конго соотечественники, граждане Белоруссии, глава дипломатического представительства Сербии, российские и чадские полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК. К памятному шествию присоединились конголезцы, среди них - представители органов власти Республики, слушатели курсов русского языка, местные выпускники советских и российских вузов. Перед колонной был развернут 10-метровый государственный флаг России. По окончании акции у мемориальных плит, установленных на территории посольства в честь погибших в 2003 и 2022 годах при исполнении служебного долга российских миротворцев майора Вячеслава Бударина и подполковника Алексея Мизюры, состоялась церемония возложения цветов. Участники мероприятия почтили память всех павших бойцов минутой молчания. "Как и у всех присутствующих здесь российских граждан и соотечественников, у меня есть родственники, принимавшие участие в сражениях Великой Отечественной войны. Для нас, работающих вдали от Родины, одним из главных способов почтить память предков, воевавших в Великой Отечественной войне, является поддержание традиции организации акции "Бессмертный полк". Прошло 80 лет, несколько поколений сменили друг друга, и осталось очень мало свидетелей этой ужасной войны", - заявил посол РФ в ДРК Карл Тихазе.
https://ria.ru/20250502/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250502/pobeda-2014647727.html
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60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в Киншасе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго Киншасе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В колонне, перед которой был развернут 10-метровый государственный флаг России, прошли россияне, белорусы, глава дипломатического представительства Сербии, российские и чадские полицейские Миссии ООН в стране, а также сами конголезцы.
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в мире, киншаса (город), демократическая республика конго, акция "бессмертный полк", бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киншаса (город), Демократическая Республика Конго, Акция "Бессмертный полк", Бессмертный полк, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В столице ДР Конго Киншасе в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк"

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в пресс-релизе посольства России в ДРК.
Акция проходит в этой стране в пятый раз.
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По Киншасе с фотографиями родственников, транспарантами и флагами прошло более 80 человек, в том числе руководство и сотрудники посольства России, проживающие в Конго соотечественники, граждане Белоруссии, глава дипломатического представительства Сербии, российские и чадские полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК.
К памятному шествию присоединились конголезцы, среди них - представители органов власти Республики, слушатели курсов русского языка, местные выпускники советских и российских вузов.
Перед колонной был развернут 10-метровый государственный флаг России.
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По окончании акции у мемориальных плит, установленных на территории посольства в честь погибших в 2003 и 2022 годах при исполнении служебного долга российских миротворцев майора Вячеслава Бударина и подполковника Алексея Мизюры, состоялась церемония возложения цветов. Участники мероприятия почтили память всех павших бойцов минутой молчания.
"Как и у всех присутствующих здесь российских граждан и соотечественников, у меня есть родственники, принимавшие участие в сражениях Великой Отечественной войны. Для нас, работающих вдали от Родины, одним из главных способов почтить память предков, воевавших в Великой Отечественной войне, является поддержание традиции организации акции "Бессмертный полк". Прошло 80 лет, несколько поколений сменили друг друга, и осталось очень мало свидетелей этой ужасной войны", - заявил посол РФ в ДРК Карл Тихазе.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКиншаса (город)Демократическая Республика КонгоАкция "Бессмертный полк"Бессмертный полкДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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