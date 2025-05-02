https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html

В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2025

В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:12:00+03:00

2025-05-02T17:12:00+03:00

2025-05-02T19:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

киншаса (город)

демократическая республика конго

акция "бессмертный полк"

бессмертный полк

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в пресс-релизе посольства России в ДРК. Акция проходит в этой стране в пятый раз. По Киншасе с фотографиями родственников, транспарантами и флагами прошло более 80 человек, в том числе руководство и сотрудники посольства России, проживающие в Конго соотечественники, граждане Белоруссии, глава дипломатического представительства Сербии, российские и чадские полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК. К памятному шествию присоединились конголезцы, среди них - представители органов власти Республики, слушатели курсов русского языка, местные выпускники советских и российских вузов. Перед колонной был развернут 10-метровый государственный флаг России. По окончании акции у мемориальных плит, установленных на территории посольства в честь погибших в 2003 и 2022 годах при исполнении служебного долга российских миротворцев майора Вячеслава Бударина и подполковника Алексея Мизюры, состоялась церемония возложения цветов. Участники мероприятия почтили память всех павших бойцов минутой молчания. "Как и у всех присутствующих здесь российских граждан и соотечественников, у меня есть родственники, принимавшие участие в сражениях Великой Отечественной войны. Для нас, работающих вдали от Родины, одним из главных способов почтить память предков, воевавших в Великой Отечественной войне, является поддержание традиции организации акции "Бессмертный полк". Прошло 80 лет, несколько поколений сменили друг друга, и осталось очень мало свидетелей этой ужасной войны", - заявил посол РФ в ДРК Карл Тихазе.

https://ria.ru/20250502/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250502/pobeda-2014647727.html

https://ria.ru/20250501/rossija-2014591108.html

киншаса (город)

демократическая республика конго

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Акция "Бессмертный полк" в Киншасе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической Республики Конго Киншасе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В колонне, перед которой был развернут 10-метровый государственный флаг России, прошли россияне, белорусы, глава дипломатического представительства Сербии, российские и чадские полицейские Миссии ООН в стране, а также сами конголезцы. 2025-05-02T17:12 true PT0M24S

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в мире, киншаса (город), демократическая республика конго, акция "бессмертный полк", бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне