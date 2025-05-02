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Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе - РИА Новости, 02.05.2025
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11:12 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/kofe-2014661566.html
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе - РИА Новости, 02.05.2025
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе
Медианная цена кофе в России в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 13%, при этом зерновой подорожал в два раза заметнее... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:12:00+03:00
2025-05-02T11:12:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Медианная цена кофе в России в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 13%, при этом зерновой подорожал в два раза заметнее капсульного и молотого кофе, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД". В феврале текущего года стоимость кофе арабика на мировых товарных биржах поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9 500 долларов за тонну. Однако с начала апреля цена на этот сорт упала уже примерно на 8,5%. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза. "Медианная цена кофе в целом составила 830 рублей, что на 13% выше уровня 2024 года", - привели аналитики данные за период с 1 января по 15 апреля этого года в сравнении с предшествующим. По их данным, за этот же период медианная цена растворимого кофе выросла на 11% - до 483 рублей, молотого - на 7%, до 755 рублей, зернового - на 19%, до 1892 рублей, кофе в капсулах - на 10%, до 1072 рублей. На фоне ценового роста в категории и высокой базы продаж прошлого года, спрос на кофе в розничной торговле начал снижаться. Число покупок в целом стало ниже на 3%, хотя продажи в денежном выражении подросли на 10%, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. Несмотря на силу привычки ежедневного употребление кофе, инфляционный фактор в формировании спроса начал играть свою стабилизирующую роль. В частности, в январе-апреле сократилось количество офлайн-магазинов, реализующих кофе – на 9% год к году (преимущественно в несетевой рознице). "Многие потребители уже имеют домашние кофемашины и кофеварки (в 2024 году число покупок кофемашин выросло на 30% год к году), предпочитая закупаться в интернете. Поэтому продолжается рост интереса к обжаренному кофе, а также происходит миграция продаж из офлайна в онлайн. Меняется структура онлайн-продаж. Покупатели активнее переходят на зерновой кофе и меньше на капсульный, а селлеры молотого вида больше остальных используют скидки и акции, стремясь удержать высокие показатели продаж", - заключил Батюшенков.
https://ria.ru/20250420/kofe-2012417648.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе

Аналитики "Чек Индекса": зерновой кофе в РФ подорожал в 2 раза сильнее молотого

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чашка кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Медианная цена кофе в России в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 13%, при этом зерновой подорожал в два раза заметнее капсульного и молотого кофе, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД".
В феврале текущего года стоимость кофе арабика на мировых товарных биржах поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9 500 долларов за тонну. Однако с начала апреля цена на этот сорт упала уже примерно на 8,5%. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза.
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"Медианная цена кофе в целом составила 830 рублей, что на 13% выше уровня 2024 года", - привели аналитики данные за период с 1 января по 15 апреля этого года в сравнении с предшествующим.
По их данным, за этот же период медианная цена растворимого кофе выросла на 11% - до 483 рублей, молотого - на 7%, до 755 рублей, зернового - на 19%, до 1892 рублей, кофе в капсулах - на 10%, до 1072 рублей.
На фоне ценового роста в категории и высокой базы продаж прошлого года, спрос на кофе в розничной торговле начал снижаться. Число покупок в целом стало ниже на 3%, хотя продажи в денежном выражении подросли на 10%, отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
Несмотря на силу привычки ежедневного употребление кофе, инфляционный фактор в формировании спроса начал играть свою стабилизирующую роль. В частности, в январе-апреле сократилось количество офлайн-магазинов, реализующих кофе – на 9% год к году (преимущественно в несетевой рознице).
"Многие потребители уже имеют домашние кофемашины и кофеварки (в 2024 году число покупок кофемашин выросло на 30% год к году), предпочитая закупаться в интернете. Поэтому продолжается рост интереса к обжаренному кофе, а также происходит миграция продаж из офлайна в онлайн. Меняется структура онлайн-продаж. Покупатели активнее переходят на зерновой кофе и меньше на капсульный, а селлеры молотого вида больше остальных используют скидки и акции, стремясь удержать высокие показатели продаж", - заключил Батюшенков.
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