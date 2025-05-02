https://ria.ru/20250502/kitay-2014638688.html
В Китае рассказали, что США должны сделать для диалога между странами
В Китае рассказали, что США должны сделать для диалога между странами - РИА Новости, 02.05.2025
В Китае рассказали, что США должны сделать для диалога между странами
США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:43:00+03:00
2025-05-02T04:43:00+03:00
2025-05-02T04:43:00+03:00
китай
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Тарифная и торговая война были в одностороннем порядке инициированы США, если Штаты хотят вести диалог, они должны продемонстрировать искренность и быть готовыми принять меры для исправления своих ошибочных действий и отменить односторонние повышенные таможенные пошлины", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В минкоммерции Китая отметили, что обратили внимание на то, что США в последнее время непрерывно сливают информацию о корректировке тарифных мер. "Китай хочет подчеркнуть, что при любом возможном диалоге или переговорах, если США не исправят свои ошибочные односторонние тарифные меры, это продемонстрирует, что Штаты совершенно не искренни, и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - добавили в министерстве. Подчеркивается, что с Китаем не сработает тактика, когда США говорят одно, а делают другое, или даже пытаются угрожать и шантажировать под предлогом переговоров. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250502/kitay-2014637500.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае рассказали, что США должны сделать для диалога между странами
Минкоммерции КНР: США должны отменить односторонние тарифы, если хотят диалога
ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. США должны отменить односторонние тарифные меры, если хотят диалога с Китаем, в противном случае взаимное доверие сторон будет еще сильнее подорвано, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Тарифная и торговая война были в одностороннем порядке инициированы США
, если Штаты хотят вести диалог, они должны продемонстрировать искренность и быть готовыми принять меры для исправления своих ошибочных действий и отменить односторонние повышенные таможенные пошлины", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В минкоммерции Китая
отметили, что обратили внимание на то, что США в последнее время непрерывно сливают информацию о корректировке тарифных мер.
"Китай хочет подчеркнуть, что при любом возможном диалоге или переговорах, если США не исправят свои ошибочные односторонние тарифные меры, это продемонстрирует, что Штаты совершенно не искренни, и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - добавили в министерстве.
Подчеркивается, что с Китаем не сработает тактика, когда США говорят одно, а делают другое, или даже пытаются угрожать и шантажировать под предлогом переговоров.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.