https://ria.ru/20250502/kitay-2014637500.html

В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах

В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах - РИА Новости, 02.05.2025

В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах

США в последнее время неоднократно направляли Китаю сообщения, надеясь на торговые переговоры, Пекин ведет оценку этих сообщений, заявили в пятницу в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T04:02:00+03:00

2025-05-02T04:02:00+03:00

2025-05-02T04:18:00+03:00

китай

сша

пекин

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. США в последнее время неоднократно направляли Китаю сообщения, надеясь на торговые переговоры, Пекин ведет оценку этих сообщений, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР."Китай обратил внимание, что высокопоставленные чиновники США неоднократно выражали готовность вести с Китаем переговоры по вопросу таможенных пошлин. В то же время США в последнее время по своей инициативе неоднократно направляли Китаю сообщения через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с КНР", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Отмечается, что "в настоящее время Китай проводит оценку в этом отношении".

https://ria.ru/20250429/kitay-2013965920.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, введение трампом пошлин на импорт