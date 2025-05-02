https://ria.ru/20250502/kitay-2014637500.html
В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах
В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах - РИА Новости, 02.05.2025
В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах
США в последнее время неоднократно направляли Китаю сообщения, надеясь на торговые переговоры, Пекин ведет оценку этих сообщений, заявили в пятницу в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:02:00+03:00
2025-05-02T04:02:00+03:00
2025-05-02T04:18:00+03:00
китай
сша
пекин
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg
ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. США в последнее время неоднократно направляли Китаю сообщения, надеясь на торговые переговоры, Пекин ведет оценку этих сообщений, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР."Китай обратил внимание, что высокопоставленные чиновники США неоднократно выражали готовность вести с Китаем переговоры по вопросу таможенных пошлин. В то же время США в последнее время по своей инициативе неоднократно направляли Китаю сообщения через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с КНР", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Отмечается, что "в настоящее время Китай проводит оценку в этом отношении".
https://ria.ru/20250429/kitay-2013965920.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_247:0:4254:3005_1920x0_80_0_0_7bbe5f0fce9de952890c3c7cab2496d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае оценят сообщения о США о торговых переговорах
Минкоммерции КНР: Китай оценивает сообщения США о торговых переговорах