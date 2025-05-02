https://ria.ru/20250502/khram-2014710713.html

Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам

Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам - РИА Новости, 02.05.2025

Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам

Власти Ровненской области на западе Украины отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники канонической УПЦ для передачи сторонникам... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T20:13:00+03:00

2025-05-02T20:13:00+03:00

2025-05-02T20:13:00+03:00

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православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Ровненской области на западе Украины отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники канонической УПЦ для передачи сторонникам раскольнической ПЦУ, сообщили в пятницу в Ровненской епархии УПЦ. "В храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники Острожского благочиния 2 мая 2025 года прибыла комиссия управления культуры и туризма Ровненской областной военной администрации во главе с Юрием Калитинским. Целью визита было не осуществление инвентаризации, как это часто практикуется, а непосредственно - оформление акта приема-передачи культового сооружения зарегистрированной религиозной общине Православной церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии. Отмечается, что ключи от храма передали органам местного самоуправления для дальнейшей передачи ПЦУ. "Я сегодня увидел, как закон превратили в беззаконие. Сегодня нашей общины, людей нашей общины, Украинской православной церкви, не то что в актах не было - их вообще во внимание никто не принимал. То есть за людей не считают", – приводит епархия слова протоиерея Александра Максимюка. По данным епархии, верующие УПЦ совершали в храме богослужения с 1988 года, но в 2022 году сторонники ПЦУ объявили о создании собственной общины и переоформили церковь на себя. В результате суд принял их сторону. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250410/upts-2010455244.html

https://ria.ru/20250428/khramy-2013942250.html

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украина, ровненская область, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц