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Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам - РИА Новости, 02.05.2025
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Религия
 
20:13 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/khram-2014710713.html
Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам
Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам - РИА Новости, 02.05.2025
Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам
Власти Ровненской области на западе Украины отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники канонической УПЦ для передачи сторонникам... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T20:13:00+03:00
2025-05-02T20:13:00+03:00
религия
украина
ровненская область
украинская православная церковь
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Ровненской области на западе Украины отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники канонической УПЦ для передачи сторонникам раскольнической ПЦУ, сообщили в пятницу в Ровненской епархии УПЦ. "В храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники Острожского благочиния 2 мая 2025 года прибыла комиссия управления культуры и туризма Ровненской областной военной администрации во главе с Юрием Калитинским. Целью визита было не осуществление инвентаризации, как это часто практикуется, а непосредственно - оформление акта приема-передачи культового сооружения зарегистрированной религиозной общине Православной церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии. Отмечается, что ключи от храма передали органам местного самоуправления для дальнейшей передачи ПЦУ. "Я сегодня увидел, как закон превратили в беззаконие. Сегодня нашей общины, людей нашей общины, Украинской православной церкви, не то что в актах не было - их вообще во внимание никто не принимал. То есть за людей не считают", – приводит епархия слова протоиерея Александра Максимюка. По данным епархии, верующие УПЦ совершали в храме богослужения с 1988 года, но в 2022 году сторонники ПЦУ объявили о создании собственной общины и переоформили церковь на себя. В результате суд принял их сторону. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250410/upts-2010455244.html
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украина, ровненская область, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Ровненская область, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Храм УПЦ в Ровненской области отобрали для передачи раскольникам

Храм УПЦ в херсонском селе Стадники отобрали для передачи сторонникам ПЦУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Ровненской области на западе Украины отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники канонической УПЦ для передачи сторонникам раскольнической ПЦУ, сообщили в пятницу в Ровненской епархии УПЦ.
"В храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стадники Острожского благочиния 2 мая 2025 года прибыла комиссия управления культуры и туризма Ровненской областной военной администрации во главе с Юрием Калитинским. Целью визита было не осуществление инвентаризации, как это часто практикуется, а непосредственно - оформление акта приема-передачи культового сооружения зарегистрированной религиозной общине Православной церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.
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Отмечается, что ключи от храма передали органам местного самоуправления для дальнейшей передачи ПЦУ.
"Я сегодня увидел, как закон превратили в беззаконие. Сегодня нашей общины, людей нашей общины, Украинской православной церкви, не то что в актах не было - их вообще во внимание никто не принимал. То есть за людей не считают", – приводит епархия слова протоиерея Александра Максимюка.
По данным епархии, верующие УПЦ совершали в храме богослужения с 1988 года, но в 2022 году сторонники ПЦУ объявили о создании собственной общины и переоформили церковь на себя. В результате суд принял их сторону.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияУкраинаРовненская областьУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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