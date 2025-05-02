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Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс
Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс - РИА Новости, 02.05.2025
Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс
Главу Пентагона Пита Хегсета не планируется увольнять, заявил вице-президент США Джей Ди вэнс. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T01:23:00+03:00
2025-05-02T01:23:00+03:00
2025-05-02T01:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Главу Пентагона Пита Хегсета не планируется увольнять, заявил вице-президент США Джей Ди вэнс. "Пит Хегсет в безопасности", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ответ на вопрос о будущем Хегсета в качестве главы военного ведомства. Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора министерства обороны США Стивен Стеббинс объявил, что расследует использование Хегсетом мессенджера Signal для обсуждения американских авиаударов в Йемене в чате, в который был добавлен главный редактор журнала Atlantiс.
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс
Вэнс: Хегсет не будет уволен с поста главы Пентагона