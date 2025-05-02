https://ria.ru/20250502/khegset-2014632495.html

Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс

Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс - РИА Новости, 02.05.2025

Хегсета не планируют увольнять с поста главы Пентагона, заявил Вэнс

Главу Пентагона Пита Хегсета не планируется увольнять, заявил вице-президент США Джей Ди вэнс. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T01:23:00+03:00

2025-05-02T01:23:00+03:00

2025-05-02T01:23:00+03:00

в мире

сша

йемен

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014330485_0:136:2599:1598_1920x0_80_0_0_a66cbc6515f6f87a503d2aa1770d7b53.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Главу Пентагона Пита Хегсета не планируется увольнять, заявил вице-президент США Джей Ди вэнс. "Пит Хегсет в безопасности", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ответ на вопрос о будущем Хегсета в качестве главы военного ведомства. Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора министерства обороны США Стивен Стеббинс объявил, что расследует использование Хегсетом мессенджера Signal для обсуждения американских авиаударов в Йемене в чате, в который был добавлен главный редактор журнала Atlantiс.

https://ria.ru/20250502/khegset-2014630516.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йемен, пит хегсет, министерство обороны сша