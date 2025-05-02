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СМИ: расследование переписки Хегсета в Signal расширили - РИА Новости, 02.05.2025
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00:24 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/khegset-2014630516.html
СМИ: расследование переписки Хегсета в Signal расширили
СМИ: расследование переписки Хегсета в Signal расширили - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ: расследование переписки Хегсета в Signal расширили
Управление генерального инспектора министерства обороны США расширило расследование вокруг использования главой Пентагона Питом Хегсетом мессенджера Signal,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T00:24:00+03:00
2025-05-02T00:24:00+03:00
в мире
сша
йемен
пит хегсет
майк уолтц
дональд трамп
министерство обороны сша
ансар алла
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Управление генерального инспектора министерства обороны США расширило расследование вокруг использования главой Пентагона Питом Хегсетом мессенджера Signal, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Стивен Стеббинс объявил, что расследует использование Хегсетом мессенджера для обсуждения американских авиаударов в Йемене в чате, в который был добавлен главный редактор журнала Atlantiс. По данным издания, теперь расследование касается еще одного чата, в который были добавлены жена и брат Хегсета. В этом чате появилась секретная информация о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. "Генеральный инспектор Пентагона сосредоточен на том, чтобы выяснить, кто взял данные из правительственной системы, предназначенной для хранения особо секретной информации, и поместил ее в приложение Signal Хегсета", - сообщил источник. Как отмечается, быстро скопировать и вставить материал из засекреченной системы в чат мессенджера невозможно, поэтому любую информацию приходится набирать вручную. Генеральный инспектор пытается выяснить, кто это сделал, добавил источник. В четверг президент США Дональд Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Белом доме пока нет планов об увольнении Хегсета. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
https://ria.ru/20250424/khegset-2013091153.html
https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, дональд трамп, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Ансар Алла
СМИ: расследование переписки Хегсета в Signal расширили

WSJ: генинспектор Пентагона расширил расследование переписки Хегсета в Signal

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Управление генерального инспектора министерства обороны США расширило расследование вокруг использования главой Пентагона Питом Хегсетом мессенджера Signal, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Стивен Стеббинс объявил, что расследует использование Хегсетом мессенджера для обсуждения американских авиаударов в Йемене в чате, в который был добавлен главный редактор журнала Atlantiс.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
СМИ: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal
24 апреля, 07:30
По данным издания, теперь расследование касается еще одного чата, в который были добавлены жена и брат Хегсета. В этом чате появилась секретная информация о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов.
"Генеральный инспектор Пентагона сосредоточен на том, чтобы выяснить, кто взял данные из правительственной системы, предназначенной для хранения особо секретной информации, и поместил ее в приложение Signal Хегсета", - сообщил источник.
Как отмечается, быстро скопировать и вставить материал из засекреченной системы в чат мессенджера невозможно, поэтому любую информацию приходится набирать вручную. Генеральный инспектор пытается выяснить, кто это сделал, добавил источник.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico
23 апреля, 14:48
В четверг президент США Дональд Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Белом доме пока нет планов об увольнении Хегсета.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
21 апреля, 06:55
 
В миреСШАЙеменПит ХегсетМайк УолтцДональд ТрампМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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