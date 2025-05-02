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Каллас провела переговоры с главами МИД Индии и Пакистана - РИА Новости, 02.05.2025
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18:43 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/kallas-2014703862.html
Каллас провела переговоры с главами МИД Индии и Пакистана
Каллас провела переговоры с главами МИД Индии и Пакистана - РИА Новости, 02.05.2025
Каллас провела переговоры с главами МИД Индии и Пакистана
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас провела в пятницу переговоры по телефону с главами МИД Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:43:00+03:00
2025-05-02T18:43:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас провела в пятницу переговоры по телефону с главами МИД Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхак Даром на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. "Рост напряженности между Индией и Пакистаном вызывает тревогу. Призываю обе страны проявить сдержанность и продолжить диалог для разрядки ситуации. Эскалация никому не поможет", - написала Каллас в сети X по итогам переговоров. В среду Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, а также подтвердил необходимость "сохранять открытыми каналы связи". Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести удар по Пакистану.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250424/indija-2013112781.html
https://ria.ru/20250427/pakistan--2013699538.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, нарендра моди, кайя каллас
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Нарендра Моди, Кайя Каллас
Каллас провела переговоры с главами МИД Индии и Пакистана

Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность и продолжить диалог

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас провела в пятницу переговоры по телефону с главами МИД Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхак Даром на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.
"Рост напряженности между Индией и Пакистаном вызывает тревогу. Призываю обе страны проявить сдержанность и продолжить диалог для разрядки ситуации. Эскалация никому не поможет", - написала Каллас в сети X по итогам переговоров.
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В среду Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, а также подтвердил необходимость "сохранять открытыми каналы связи".
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести удар по Пакистану.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреИндияПакистанДжаммуНарендра МодиКайя Каллас
 
 
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