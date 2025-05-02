Каллас провела переговоры с главами МИД Индии и Пакистана
Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность и продолжить диалог
© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас провела в пятницу переговоры по телефону с главами МИД Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхак Даром на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.
"Рост напряженности между Индией и Пакистаном вызывает тревогу. Призываю обе страны проявить сдержанность и продолжить диалог для разрядки ситуации. Эскалация никому не поможет", - написала Каллас в сети X по итогам переговоров.
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В среду Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, а также подтвердил необходимость "сохранять открытыми каналы связи".
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести удар по Пакистану.
* Террористическая организация, запрещенная в России