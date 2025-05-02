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Замир Кабулов: Россия будет содействовать талибам в борьбе с терроризмом

Замир Кабулов: Россия будет содействовать талибам в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 02.05.2025

Замир Кабулов: Россия будет содействовать талибам в борьбе с терроризмом

Россия и Афганистан в середине мая обсудят на полях форума в Казани сотрудничество в добыче полезных ископаемых и перспективы транзита энергоресурсов через... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:00:00+03:00

2025-05-02T10:00:00+03:00

2025-05-02T10:00:00+03:00

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Россия и Афганистан в середине мая обсудят на полях форума в Казани сотрудничество в добыче полезных ископаемых и перспективы транзита энергоресурсов через афганскую территорию в Центральную и Южную Азию. Об этом, а также о том, как дальше будет строиться работа с Афганистаном после приостановки запрета деятельности движения "Талибан", и когда Москва официально признает новые афганские власти, в интервью РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.– После того как Верховный суд Российской Федерации приостановил террористический статус движения талибов, будет ли Россия предлагать свою помощь талибам в борьбе с терроризмом?– Действительно, 17 апреля Верховный Суд Российской Федерации огласил решение о приостановлении запрета деятельности Движения талибов, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Это стало итогом долгой и скрупулезной работы российских ведомств – министерства иностранных дел, Федеральной службы безопасности, министерства юстиции, Генеральной прокуратуры. Решение Верховного суда сняло препятствия для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе.Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского крыла ИГИЛ* – "Вилаят Хорасан"*, исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Эта группировка – общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур.– По прошествии трех лет, после прихода талибов к власти в Афганистане, готова ли Москва официально признать правительство, сформированное движением талибов?– Хочу напомнить, что сотрудничество между Москвой и Кабулом и так продолжается де-факто. Решение Верховного суда Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения талибов окончательно устраняет все препятствия для полноформатного сотрудничества наших стран в различных областях. Приезд посла Афганистана в Москву поставит в этом вопросе окончательную точку. Мы об этом официально объявим.– Планирует ли Москва повышать уровень дипломатического присутствия Афганистана в России и аккредитовать посла? Когда это может произойти?– Афганцам это уже предложено. Ожидаем информации от них по кандидатуре посла, будем ее рассматривать, в случае одобрения выдадим агреман. Это устоявшаяся дипломатическая практика.– Два года назад Россия и Афганистан подписали контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а теперь планируется подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского СПГ, позволяет ли существующая инфраструктура в Афганистане осуществлять транзит газа? Готова ли Россия инвестировать в строительство газопроводов и нефтепроводов на территории Афганистана и Ирана для транзита своих энергоносителей в страны Юго-Восточной Азии? Планируют ли Россия и Афганистан заключить долгосрочный контракт на поставку российских нефтепродуктов? О каком объеме энергоносителей может идти речь?– Эти вопросы лучше адресовать нашим экономическим ведомствам, которые обладают детальной информацией о развитии российско-афганских торгово-экономических связей. А пока мы можем с уверенностью сказать, что в середине мая на полях XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится масштабный российско-афганский деловой форум. Он станет площадкой по поиску форм и направлений сотрудничества в конкретных областях – разработке афганских полезных ископаемых, использования потенциала Афганистана по транзиту товаров и энергоресурсов из Центральной в Южную Азию, в том числе в рамках таких проектов, как газопровод ТАПИ и линия электропередач CASA-1000.– Позволяет ли ситуация с безопасностью в Афганистане серьезно заняться геологоразведкой, например, литиевых месторождений или месторождений редкоземельных металлов? Обсуждает ли Россия в контактах с талибами начало геологоразведки? Готова ли Россия инвестировать в добычу редкоземельных металлов в Афганистане?– Афганистан богат минеральными ресурсами. Там есть как углеводороды, так и залежи драгоценных камней и редкоземельных металлов. Однако говорить о перспективах разработки конкретных месторождений пока рано, следует дождаться результатов геологических изысканий. Не стоит забывать и о том, что при добыче лития требуются большие объемы воды, которой в Афганистане не так много.– Возможно ли возобновление контактов по Афганистану с новой американской администрацией, или для Москвы этот вопрос неактуален? Как в Российской Федерации отнеслись к введению президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Афганистана, и окажет ли введение американских пошлин на афганские товары влияние на рост товарооборота между Россией и Афганистаном?– Отвечу на два вопроса сразу. Мы готовы к контактам с западниками, в том числе американцами, по Афганистану. Но мы ожидаем, что они на деле продемонстрируют свой конструктивный настрой, в первую очередь, предпримут меры по разблокировке национальных афганских авуаров, которые были заморожены в западных банках сразу после прихода талибов к власти. Что касается введения американцами пошлин на афганских товары – это вряд ли серьезно затронет афганскую экономику, ведь объем торговых операций между Кабулом и Вашингтоном очень незначителен и сейчас составляет не более 10 миллионов долларов в год. Подобные шаги могут лишь подтолкнуть талибов к активизации курса на сближение со странами региона, в том числе с Россией.* Террористическая группировка, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20250417/overchuk-2011894841.html

https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

https://ria.ru/20250417/afganistan--2011896695.html

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