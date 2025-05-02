https://ria.ru/20250502/gurchenko-2014343941.html

Темная сторона Людмилы Гурченко: несчастный брак и сложности с дочерью

Темная сторона Людмилы Гурченко: несчастный брак и сложности с дочерью - РИА Новости, 02.05.2025

Темная сторона Людмилы Гурченко: несчастный брак и сложности с дочерью

С момента ухода артистки в 2011-м прошло много лет, но ее имя по-прежнему звучит в сердцах поклонников, а творчество продолжает вдохновлять новые поколения... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:49:00+03:00

2025-05-02T08:49:00+03:00

2025-05-02T08:49:00+03:00

шоубиз

харьков

москва

людмила гурченко

эльдар рязанов

иван пырьев

мосфильм

вгик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91099/56/910995640_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_46f98f6d6c0878cc0ef7983d44bf3494.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. С момента ухода артистки в 2011-м прошло много лет, но ее имя по-прежнему звучит в сердцах поклонников, а творчество продолжает вдохновлять новые поколения. Однако за ослепительным образом "королевы эстрады" скрывалась сложная, полная испытаний судьба — война, травля, одиночество и непростые отношения с близкими.Война, первые шаги к славе и триумф "Карнавальной ночи"Людмила Гурченко родилась в Харькове в семье музыкантов. Ее отец, выходец из простой семьи, и мать дворянских кровей (хотя этот факт до сих пор оспаривается) передали дочери любовь к искусству. Детство Люси было омрачено войной. Отец ушел на фронт, несмотря на инвалидность, а девочка с матерью остались в оккупированном Харькове. Чтобы выжить, юная Люся пела для немецких солдат, получая за это еду и относительную безопасность.На этом тяготы не оставили Людмилу. Когда все успокоилось, в послевоенное время в город стали возвращаться эвакуированные. В школы вернулось много учеников. Они стали называть юную Люсю немецкой подстилкой, обзывали, устраивали ей бойкот и даже били. Однако будущая артистка с достоинством пережила все трудности.Гурченко пророчили карьеру певицы, но она мечтала сниматься в кино. В 1953 году девушка отправилась покорять Москву и поступила во ВГИК. Ей пришлось избавляться от украинского говора и доказывать, что провинциалка может быть не хуже столичных студентов. Первые роли были эпизодическими, но судьбоносной стала встреча с Эльдаром Рязановым.Изначально режиссер не видел ее в роли Леночки Крыловой в "Карнавальной ночи", но вмешался директор "Мосфильма" Иван Пырьев. Именно он уговорил Рязанова дать шанс неизвестной актрисе — и не ошибся. Фильм стал культовым, а Гурченко — звездой всесоюзного масштаба.Травля, забвение и возвращениеОднако слава обернулась новой бедой. Людмиле не хватало средств, она жила на съемной квартире и плохо питалась. Поэтому актрисе пришлось давать концерты на заводах и устраивать вечера со зрителями. За выступления на заводах и концерты Гурченко обвинили в "буржуазных нравах" и фактически вычеркнули из кинематографа. Ее не приглашали сниматься, газеты травили, а денег катастрофически не хватало. Лишь в 1970-х она смогла вернуться на экран, доказав, что ее талант не сломить.К тому же были слухи, что актриса перешла дорогу властям: якобы она не хотела сотрудничать с КГБ. Ее отказ повлиял на спад карьеры.После возвращения в кино одной из лучших работ нового периода стала киносказка "Мама". Тогда актриса чуть было не стала инвалидом, получив закрытый перелом ноги со смещением. Благодаря тренировкам она смогла не только выздороветь, но и вскоре вновь надеть каблуки.Несчастливая личная жизнь, трудности с дочерью, гибель внукаЛичная жизнь народной любимицы Людмилы Гурченко действительно могла бы стать сюжетом драматического сериала. Шесть браков, сложные взаимоотношения с единственной дочерью и трагическая потеря внука — все это составляло непростую судьбу актрисы.Брачная история Гурченко началась в 18 лет с режиссером Василием Ордынским, но первый брак продлился лишь год. Второй супруг, сценарист Борис Андроникашвили, подарил актрисе дочь Марию, но и этот союз распался из-за измен. Именно с Марией связаны самые болезненные страницы жизни Гурченко.После развода девочку отправили в Харьков к бабушке. Когда Мария вернулась в Москву, обнаружила, что между ней и матерью возникла непреодолимая пропасть. Гурченко, для которой работа всегда стояла на первом месте, не смогла найти подход к дочери.Мария сознательно выбрала путь, противоположный материнскому. Она стала врачом, рано вышла замуж и родила двоих детей. Однако даже в этом проявился конфликт поколений. Гурченко не одобряла выбор дочери, что привело к временному разводу Марии с мужем.Трагедия, окончательно разлучившая мать и дочь, случилась в 1998 году. Тогда 16-летний внук Гурченко Марк умер от передозировки наркотиков. После этого отношения стали совсем холодными. После смерти актрисы в 2011-м началась судебная тяжба за московскую квартиру. Мария пережила мать всего на шесть лет, уйдя из жизни в 2017 году.Людмила Гурченко покинула мир почти 15 лет тому назад, но ее образ — дерзкий, харизматичный, полный неукротимой энергии — остался навсегда запечатлен в кинолентах, песнях и воспоминаниях тех, кто ее знал.

харьков

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, москва, людмила гурченко, эльдар рязанов, иван пырьев, мосфильм, вгик