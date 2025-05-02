https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html

Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области

Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025

Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области

Одна из штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", состоящая из шести человек, уничтожила 15 военнослужащих РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:45:00+03:00

2025-05-02T11:45:00+03:00

2025-05-02T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая – РИА Новости. Одна из штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", состоящая из шести человек, уничтожила 15 военнослужащих ВСУ, оказавших им сопротивление при освобождении населенного пункта Гуево Курской области, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Студент". "Я (со своей группой - ред.) зашел на улицы: Кирова, потом прошли Ленина, на Комсомольский переулок, на Веселую зашли, прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода", – рассказал боец. Он отметил, что его группа в ходе зачистки Гуево уничтожила 15 человек противника, оказавших сопротивление. "В районе 15 человек мы (группа из 6 человек - ред.) уничтожили на протяжении зачистки деревни Гуево", - сказал боец. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html

https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010146044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность