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Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html
Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области
Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области - РИА Новости, 02.05.2025
Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области
Одна из штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", состоящая из шести человек, уничтожила 15 военнослужащих РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:45:00+03:00
2025-05-02T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая – РИА Новости. Одна из штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", состоящая из шести человек, уничтожила 15 военнослужащих ВСУ, оказавших им сопротивление при освобождении населенного пункта Гуево Курской области, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Студент". "Я (со своей группой - ред.) зашел на улицы: Кирова, потом прошли Ленина, на Комсомольский переулок, на Веселую зашли, прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода", – рассказал боец. Он отметил, что его группа в ходе зачистки Гуево уничтожила 15 человек противника, оказавших сопротивление. "В районе 15 человек мы (группа из 6 человек - ред.) уничтожили на протяжении зачистки деревни Гуево", - сказал боец. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010146044.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский штурмовик рассказал о зачистке Гуево в Курской области

Штурмовики "Севера" уничтожили 15 боевиков ВСУ при зачистке курского Гуево

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая – РИА Новости. Одна из штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", состоящая из шести человек, уничтожила 15 военнослужащих ВСУ, оказавших им сопротивление при освобождении населенного пункта Гуево Курской области, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Студент".
"Я (со своей группой - ред.) зашел на улицы: Кирова, потом прошли Ленина, на Комсомольский переулок, на Веселую зашли, прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода", – рассказал боец.
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Он отметил, что его группа в ходе зачистки Гуево уничтожила 15 человек противника, оказавших сопротивление.
"В районе 15 человек мы (группа из 6 человек - ред.) уничтожили на протяжении зачистки деревни Гуево", - сказал боец.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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