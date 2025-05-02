Умер экс-барабанщик группы "Ария" Молчанов
Бывший барабанщик рок-групп "Ария" и "Мастер" Игорь Молчанов умер в Бельгии
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкРок-группа "Ария". Слева направо: Игорь Молчанов, Андрей Большаков, Алик Грановский, Валерий Кипелов, Кирилл Покровский
Рок-группа "Ария". Слева направо: Игорь Молчанов, Андрей Большаков, Алик Грановский, Валерий Кипелов, Кирилл Покровский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывший барабанщик советских и российских рок-групп "Ария" и "Мастер" Игорь Молчанов умер в возрасте 63 лет в Бельгии, сообщили в Telegram-каналах музыкальных коллективов.
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"С прискорбием сообщаем о смерти Игоря Молчанова — барабанщика группы "Ария" на ранних этапах ее истории", — говорится в публикации.
Как сообщили в соцсети группы "Мастер", музыкант умер в Бельгии.
"Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы "Мастер", — отмечается в сообщении.
Причины смерти артиста не уточняются.
Игорь Молчанов родился 25 августа 1961 года в Москве. В начале 1980-х он играл в группе "Альфа", после чего перешел в "Арию". В 1987 году барабанщик начал сотрудничать с группой "Мастер". По словам музыканта Александра Грановского, именно Молчанов предложил такое название для музыкального коллектива.
Артист покинул группу в 1991 году. После этого он постоянно проживал в Бельгии.