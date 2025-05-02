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Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя
Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя - РИА Новости, 02.05.2025
Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:40:00+03:00
2025-05-02T19:40:00+03:00
2025-05-02T19:40:00+03:00
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того, что город был и навсегда останется символом крепости русского духа. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников ВСУ на город, предпринятую в ночь на 2 мая, самой массированной комбинированной в 2025 году. По его словам, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. "Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все ещё в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это - одна из причин атаки", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Севастополь был, есть и навсегда будет символом крепости русского духа и никакие провокации Зеленского и ВСУ этого не изменят.
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севастополь, владимир зеленский, дмитрий белик, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Севастополь, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя
Депутат Белик: Зеленскому стоит выучить историю Севастополя