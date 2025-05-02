https://ria.ru/20250502/gosduma-2014644665.html

Виновники трагедии в Одессе ушли от наказания, заявил депутат Госдумы

Виновники трагедии в Одессе ушли от наказания, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 02.05.2025

Виновники трагедии в Одессе ушли от наказания, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, до сих пор... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:40:00+03:00

2025-05-02T07:40:00+03:00

2025-05-02T08:41:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, до сих пор объективно не расследована, а виновники так и не понесли наказание. "Жестокое преступление в Доме профсоюзов в Одессе не имеет сроков давности. Оно до сих пор объективно не расследовано, а виновники не понесли наказание", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, трагедия 2 мая 2014 года стала одним из ужасающих проявлений взращенного нацизма на Украине. "Именно против таких проявлений направлена специальная военная операция, и ее цель — искоренение неонацизма — будет неизбежно достигнута", - подчеркнул депутат. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250502/odessa-2014643799.html

https://ria.ru/20250502/nakazanie-2014642218.html

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