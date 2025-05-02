Виновники трагедии в Одессе ушли от наказания, заявил депутат Госдумы
Депутат ГД Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, до сих пор объективно не расследована, а виновники так и не понесли наказание.
"Жестокое преступление в Доме профсоюзов в Одессе не имеет сроков давности. Оно до сих пор объективно не расследовано, а виновники не понесли наказание", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, трагедия 2 мая 2014 года стала одним из ужасающих проявлений взращенного нацизма на Украине.
"Именно против таких проявлений направлена специальная военная операция, и ее цель — искоренение неонацизма — будет неизбежно достигнута", - подчеркнул депутат.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.