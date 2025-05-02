https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html

Россиянам сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Россиянам сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля - РИА Новости, 02.05.2025

Россиянам сообщили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:57:00+03:00

2025-05-02T02:57:00+03:00

2025-05-02T02:57:00+03:00

жкх

россия

новосибирская область

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9%, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. "Правительство РФ довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Вырастет цена на ЖКХ с 1 июля, уже традиционно, так было и в прошлом году. Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. В среднем суммы в платежках вырастут на 11,9%", - сказал Аксененко. По словам парламентария, ситуация в регионах будет разниться. Он добавил, что цена за услуги ЖКХ может отличаться даже внутри региона, например, в селе будет дешевле, чем в городе. "Предельное различие также утверждено правительством РФ. Например, в Новосибирской области утвержден рост тарифов на 11,9% с предельным отклонением 4,8%. Это значит, что в некоторых населенных пунктах рост составит до 15%, а где-то может быть ниже 11,9%", - отметил он. Аксененко подчеркнул, что одной из причин повышения тарифов на ЖКХ является растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя РФ, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона, а также инфляция. "Внутри комитета Госдумы по строительству и ЖКХ мы ищем пути решения проблем роста тарифов. И один из важных шагов здесь – модернизация сетей. Но до тех пор, пока города меняют трубы "кусками", ни о какой здравой и полноценной модернизации не может быть и речи. Необходимо наводить порядок на местах, а именно провести внятную инвентаризацию и системность в нормах потребления с учетом реальной ситуации в каждом регионе, а не "срезая по стране", - отметил он. По мнению парламентария, необходимо также сделать платежки по ЖКУ "прозрачными". "Заплатил за воду и уверен, что деньги пойдут на модернизацию труб. Каждая копейка должна быть "окрашена", тогда люди будут платить, а не собирать долги по коммуналке. Сейчас вполне понятны даже крупные задолженности: человек платит, но не понимает за что – вода из крана может идти рыжая, отопление работать при плюс 28, но отключаться при минус 17. Таких ситуаций не должно быть", - заключил он.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014232257.html

https://ria.ru/20250429/gosduma-2013957029.html

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жкх, россия, новосибирская область, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)