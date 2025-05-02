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Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16 - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 02.05.2025 (обновлено: 23:54 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/gosdep-2014720452.html
Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16
Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16 - РИА Новости, 02.05.2025
Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16
Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:18:00+03:00
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в мире
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украина
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.В Пентагоне отметили, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания."Предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе", - добавили там же.Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ.
https://ria.ru/20250413/pvo-2010983443.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-16, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16

Госдеп одобрил контракт на 310,5 млн долларов на обслуживание украинских F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
"Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
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В Пентагоне отметили, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.
"Предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе", - добавили там же.
Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАF-16Вооруженные силы Украины
 
 
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